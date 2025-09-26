ドジャースが4年連続地区優勝

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、8-0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手が6回4安打無失点の快投で12勝目。大谷翔平投手も54号2ランを放つなど5打数1安打2打点で勝利に貢献した。

地区優勝のマジック1で迎えたドジャースは2回にフリーマン、パヘスの連続ホームランなどで4点を先制。4回にも大谷が54号2ランを放つなど4点を追加した。

先発の山本はスプリットとカーブを中心に凡打の山を築き、6回を4安打7奪三振、無失点の快投。救援陣もダイヤモンドバックスに得点を与えず、8-0と完勝した。

2年連続の世界一へ、まずは4年連続の地区優勝を決めてのシャンパンファイト。MLB公式インスタグラムは「繰り返し」「ドジャースがナ・リーグ西地区のチャンピオンに！」として、歓喜の写真や動画を投稿した。

投稿内の動画では大谷が、左右のチームメートからビールの集中砲火を浴び、笑みを浮かべるシーンもあった。ビールの泡で顔も白くなっていた。

海外ファンからは、「ショウヘイがエンゼルスでこんなことをされたことないから、本当に嬉しい」「オオタニは今までにないほどに祝っている！ 億万長者で、チャンピオンシップチームの一員だ！」「ワールドシリーズで優勝したみたい（笑）」「この笑顔がすべてだ!! おめでとう!!」「史上最高が再び!! ドジャースは一生ものだ！」などコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）