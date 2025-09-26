LUNA SEAの楽曲が秦野駅の駅メロに決定 メンバーの出身地で「ROSIER」「I for You」が響く
LUNA SEAの代表曲「ROSIER」「I for You」が、小田急線・秦野駅の列車接近メロディーに採用されることが正式に発表された。運用開始は11月末頃が予定されている。
【写真】LUNA SEA・RYUICHIがつづった真矢へのメッセージ全文
この施策は、昨年よりスタートした有志による『LUNA SEA駅メロ化計画』に端を発するもの。実行委員会は、署名活動をはじめとする働きかけを数ヶ月にわたって展開し、秦野市役所の協力のもと、小田急電鉄株式会社との協議を重ねてきた。その結果、市制施行70周年を迎えた秦野市の魅力発信の一環として、LUNA SEAの楽曲が駅メロに正式採用されることとなった。
LUNA SEAのメンバー4人（SUGIZO、INORAN、J、真矢）は、いずれも神奈川県秦野市で幼少期を過ごしており、同市内にあるSUGIZOの実家を練習拠点とし、日々その感性やテクニックに磨きをかけたという。ドラムの真矢は、2023年に「はだのふるさと大使」にも任命され、多くの機会において地域に足を運ぶなど、現在も市内活性に貢献し続けている。
今後は、ファンにとっての“聖地”として、秦野駅がより特別な場所となっていきそうだ。
■LUNA SEA コメント
このたび、LUNA SEAの楽曲が、神奈川県・秦野駅の列車接近メロディーとして使用されることが決定しました。
これは、「はだのふるさと大使」の真矢とその仲間たち、そして全国の多くの方々の熱い想いが形となったものです。
メンバー一同、この実現に携わってくださったすべての方々に、心より感謝を申し上げます。
僕らの故郷で、LUNA SEAの旋律が、人々の記憶とともに、美しく響き続けることを嬉しく思っています。
この音が誰かの心にそっと寄り添うことを願って。
【写真】LUNA SEA・RYUICHIがつづった真矢へのメッセージ全文
この施策は、昨年よりスタートした有志による『LUNA SEA駅メロ化計画』に端を発するもの。実行委員会は、署名活動をはじめとする働きかけを数ヶ月にわたって展開し、秦野市役所の協力のもと、小田急電鉄株式会社との協議を重ねてきた。その結果、市制施行70周年を迎えた秦野市の魅力発信の一環として、LUNA SEAの楽曲が駅メロに正式採用されることとなった。
今後は、ファンにとっての“聖地”として、秦野駅がより特別な場所となっていきそうだ。
■LUNA SEA コメント
このたび、LUNA SEAの楽曲が、神奈川県・秦野駅の列車接近メロディーとして使用されることが決定しました。
これは、「はだのふるさと大使」の真矢とその仲間たち、そして全国の多くの方々の熱い想いが形となったものです。
メンバー一同、この実現に携わってくださったすべての方々に、心より感謝を申し上げます。
僕らの故郷で、LUNA SEAの旋律が、人々の記憶とともに、美しく響き続けることを嬉しく思っています。
この音が誰かの心にそっと寄り添うことを願って。