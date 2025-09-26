BOYNEXTDOOR、地上波に収まりきらなかった魅力を大放出 罰ゲームを自ら志願したJAEHYUNの姿も
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、28日に放送されるCSテレ朝チャンネル1『M:ZINE 完全版』（正午〜後1：30）に出演。地上波番組に収まりきらなかった未公開の映像＆トークを90分の内40分以上の大ボリュームで放送する。
【番組カット】弾ける笑顔！もんじゃを堪能するBOYNEXTDOOR・WOONHAK
同番組では、Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーが、歌、ダンス、ラップ、作詞作曲など多彩なスキルを併せ持つハイパーマルチなBOYNEXTDOORのさらなる魅力に迫る。
オープニングはもんじゃ焼き屋で撮影。メンバー全員が大ファンであるMrs. GREEN APPLEとのコラボを熱望し、“若井コール”で盛り上がる。もんじゃ焼きの食べ方を山添がBOYNEXTDOORにレクチャー。ベビースター入りもんじゃ焼きに興奮する。ミセス愛あふれるBOYNEXTDOORと若井のトーク、初めてのもんじゃ焼き作りの模様を届ける。
「質問カードトーク」では、メンバーが先輩のコンサートから影響を受けたことやWOONHAKが人生で一番かっこいいと感じたステージを告白。BOYNEXTDOOR が成長しているなと感じる瞬間、JAEHYUNがロラパルーザ・シカゴで影響を受けたことを語るほか、若井との音楽トークも見どころとなる。
「BOYNEXTDOORの本音BOX」では、TAESANの隠し芸“口笛で「Earth, Wind ＆ Fire」”、RIWOO＆JAEHYUNの隠し芸“くちトランペット”も収録。LEEHANから見て一番几帳面なメンバーであるSUNGHOについてなど、地上波で放送しきれなかったエピソードや過去出演回映像も交えて深掘りする。
前回出演に続き、「ダンス人狼モンスター」にも挑戦する。過去出演時の映像「音楽が止まった瞬間にダンスをSTOPできるか!?」も一部公開。メンバーは驚きの根拠で人狼はTAESANだと確信する。罰ゲームのスッパジュースを自ら飲みたいと飲んだJAEHYUNの姿や、人狼当てに悩む推理パート、驚きの連続だった解説パートも余すことなく届ける。
