伊達さゆり、キュートなカンフーポーズ 2nd写真集「シルエット」表紙＆先行カット解禁
声優・伊達さゆりの2nd写真集「シルエット」（11月6日発売）の表紙＆先行カットが公開された。キュートなカンフーポーズなどを見ることができる。
【写真】カンフーポーズする伊達さゆり！水着姿などの先行カット
伊達さゆりは、『ラブライブ！スーパースター!!』澁谷かのん役、同作品のスクールアイドルグループ・Liella!のメンバーとして活動する一方、ドラマ・映画・舞台への出演など、さまざまなフィールドで活躍する声優。
1st写真集「あしあと」から約3年ぶりとなる新作の舞台は、香港・マカオ。19歳から20歳にかけての姿を収めた前作とは違い、今作では初めて訪れる異国の地で溢れ出たさまざまな感情が、彼女の表情・佇まいなどから伝わるエモーショナルなシーンを多く収録。表現者としての成長や挑戦を感じさせる一冊になっている。
公開された写真集の表紙は、渡航初日のマカオにて最初のロケーションで撮影した一枚。初めて訪れる異国の地に心躍る、伊達さゆりの晴れやかな笑顔が印象的だ。さらに香港で撮影したキュートなカンフーポーズの先行カットも公開となった。
写真集のタイトルは「シルエット」。伊達本人が「撮影中、私のことを応援してくださる皆さんのことを思い浮かべて、いろんなことを考えながらこの写真集を作りました」という理由から名付けた。
■伊達さゆりコメント
1st写真集のお話をいただいた時とはまた違ったベクトルでのドキドキやワクワク、感謝の気持ちで溢れました。19歳の時に撮影をした 1st 写真集は「The 等身大」な1冊だったので、2nd写真集のお話をいただいてからは、どんな中身になるのかな、どんな内容にしたいかな、とドキドキしていました。
香港・マカオは、「いつかこの足で絶対に訪れたい…！」と思っていた場所でした。日本ではあまり見ることのできない街並みや建物の雰囲気が、とっても大好きで。海外ということもあり少し緊張していたのですが、現地のみなさんがとてもやさしい方ばかりで、心から楽しく撮影することができました！
今回の2nd写真集もそうですし、12月にデビュー5周年という節目を迎えられるのもすべて、いつも応援してくださるみなさんのおかげだと思っています。（本作の発売記念イベントでは）私の口から、私の声で、感謝をお伝えできたらなと思っています。
応援してくださるあなた！ いつも本当にありがとうございます。撮影時、みなさんのことを何度も何度も何度も思い出して楽しくなったり、笑顔になったり、うるっとくる瞬間もありました。感謝と愛が詰まった2nd写真集、ぜひよろしくお願いします！
