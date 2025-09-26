Netflix『グラスハート』TENBLANK×OVER CHROMEによる「Vibrato」配信決定 劇中屈指の名曲にリリース希望殺到
7月31日に全世界配信がスタートし、日本ではランキング1位を獲得、各国でもトップ10入りを果たしたNetflixシリーズ『グラスハート』。その劇中に登場するバンド・TENBLANKとOVER CHROMEによるコラボレーション曲「Vibrato (Live Ver.)」が、10月8日に配信されることが決定した。
【写真】かっこいい…！OVER CHROMEのアーティスト写真
同曲は、TENBLANKがリリースしたデビューアルバム『Glass Heart』には未収録だったものの、ドラマ内で屈指の名曲としてファンからリリースを熱望されていた楽曲。佐藤健演じる藤谷直季と菅田将暉演じる真崎桐哉という2人の“カリスマ”がともに歌う劇中屈指のシーンで流れる楽曲として注目を集めており、待望の配信が実現する。
TENBLANKは、佐藤健（藤谷直季）、宮崎優（西条朱音 ※崎＝たつさき）、町田啓太（高岡尚）、志尊淳（坂本一至）演じる4人によるロックバンド。対するOVER CHROMEは、菅田将暉（真崎桐哉）とレイニ（有栖川真広）によるユニットで、劇中ではTENBLANKとライバル関係にある存在として描かれている。
「Vibrato」は、藤谷と真崎、互いに認め合いながらもすれ違ってきた2人がともに歌い上げる、ドラマ屈指の名シーンを彩る重要な楽曲。佐藤と菅田による歌唱パートも話題となり、配信を望む声が最も多かった楽曲のひとつとなっていた。
アルバム『Glass Heart』は、ドラマ配信と同日の7月31日にデジタルリリースされ、翌8月1日にはCDとしても発売。野田洋次郎（RADWIMPS）、Yaffleらが参加したことで注目を集めた。
また『Glass Heart』は、完全生産限定のアナログレコードとして11月19日にリリースされることも決定。現在予約受付中となっている。
