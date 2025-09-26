エド・シーラン、仲良しテイラー・スウィフトの婚約を知った経緯がちょっと切ない
NFLのスター選手トラビス・ケルシーと婚約を発表し、世界中から祝福を受けたテイラー・スウィフト。彼女と仲の良いことで知られる歌手のエド・シーランは、この嬉しいニュースを、我々と変わらない方法で知ったそうだ。
【写真】テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーが婚約！
SiriusXMの番組『Small Stage Series（原題）』に出演したエドは、ホストのアンディ・コーエンから、「テイラー・スウィフトの新アルバムを聴いた？」「結婚式のためにスケジュールは開けている？」と矢継ぎ早に質問を受け、いずれも「ノー」と簡潔に回答。「婚約はどうやって知った？」と聞かれると、「インスタグラム」と一言で答えた。これにはアンディも「インスタグラムで？ 皆と同じように？ 事前にDMで知らされることもなかったんだ」と驚きを隠せないようだった。
2023年夏に交際をスタートしたテイラーとトラビスは、現地時間8月26日に共同でインスタグラムを更新し、「皆の英語の先生と体育の先生が結婚するよ」とキャプションを付けて婚約を発表。花で飾られた庭で、トラビスが片膝をつくロマンティックな写真をシェアした。
テイラーとエドは、2012年にエドがテイラーの『Red Tour』でオープニングアクトを務めたことをきっかけに、友情がスタート。「End Game」「Run」「Everything Has Changed」「The Joker and the Queen」など、数々の楽曲でコラボレーションしている。エドが今年4月にポッドキャスト『Call Her Daddy』で明かしたところによると、かつてはほぼ毎日一緒に過ごしたという2人だが、この数年で状況が変わり、今では「年4回」ほどしか会わないそう。しかし会ったときは、「6時間向き合って、近況報告をしあう」と明かしていた。
