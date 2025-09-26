趣里＆三山凌輝、第1子誕生「守るべきものを必ず守っていきます」 先月結婚を公表【コメント全文】
趣里と三山凌輝が26日にそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子が誕生したことを報告した。
【写真】趣里、生まれてきた我が子との2ショット公開
趣里と三山はそれぞれのアカウントに同じ連名のコメントを発表。「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します」と発表すると、「変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」と感謝。「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と決意をあらたにしている。
三山と言えば、今年4月に週刊文春で、人気YouTuberとの間の婚約をめぐるトラブルが報じられていた。その後、三山はダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」メンバーとしての活動を一時休止し、所属事務所から独立することを発表していた。先月末に「三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と結婚を公表するとともに、趣里が第1子妊娠中であることも明かしていた。
【趣里・三山凌輝、コメント全文】
先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します。
変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます。
今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます。
同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように。
三山凌輝 趣里
引用：「趣里」インスタグラム（＠shuri.and.mg.official）
