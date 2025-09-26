Travis Japan・川島如恵留、主演舞台作のキービジュアル解禁 全キャスト発表
7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、11月14日〜12月2日に東京グローブ座にて舞台『すべての幸運を手にした男』で初単独主演を務める。きょう26日、同作のキービジュアルとともに、花乃まりあ、大野拓朗、羽場裕一ら全キャストが解禁された。
【写真】花乃まりあ、大野拓朗、羽場裕⼀ら…『すべての幸運を手にした男』全キャスト
同作は、世界を代表する劇作家アーサー・ミラーによる戯曲で、1944年ニューヨークにて世界初演、以降何度も上演されているアーサー・ミラー初期の名作として名高い戯曲。
本作の主人公デイヴィッド・ビーブスの人生には次々と思いがけない幸運が訪れる。まるで「幸運そのもの」のような存在でどんな困難にも打ち勝ち、失敗することがないかのように思えるデイヴィッドが、その幸運が続くうちにそのことに対して不安を感じ始めていく。運命と人間の意志はどのように相互作用するのか。構成や登場人物の成長に寓話のような構造を取り入れながら、ミラーらしい普遍的な人間ドラマが描かれる。
演出は、『死と乙女』（アリエル・ドーフマン）の世界初演でローレンス・オリヴィエ賞最優秀作品賞を受賞、イギリスの名だたる劇場で長きに渡り活躍を続けるリンゼイ・ポズナー氏。ドミニク・ウエスト主演『橋からの眺め（AView from the Bridge）』をはじめ、数々の名優たちを演出しています。日本での演出は、『十二人の怒れる男』、『みんな我が子』に続き3作目となる。戯曲を丁寧に分析し、登場人物やシーンをしっかりと立ち上げていくポズナーは俳優たちからの信頼も厚く、イギリス演劇界の第一線で活躍する名匠。
主人公のデイヴィッド・ビーブスを演じるのは、Travis Japanのメンバーで、高いダンススキルと知性を併せ持ち、音楽活動のみならず多方面で活躍する川島。本作で本格的なストレートプレイに初挑戦となる。
■ヘスター・フォーク役：花乃まりあ
どこへ転がっていくのか、どこに着地するのか、ずっとドキドキしながら台本を読みました。これぞまさに人生…！
へスターはデイヴィッドの可能性や葛藤を深く理解し、愛し、支えとなる人物だと捉えています。
彼女の存在もデイヴィッドのひとつの「幸運」であるよう演じたいです。
リンゼイさん、そして川島さんはじめとする素晴らしいキャストの皆様とご一緒させていただけることがとても楽しみです。
■エイモス・ビーヴス役：大野拓朗
本作のエイモスは報われません。でも、僕自身は幸運をいただきました。アーサー・ミラーの初期の作品に挑めること、そのご縁に深く感謝しています。運命・努力・幸運――三つがぶつかり合う物語の中で、人間の喜びや苦しみを感じながら、リンゼイ氏の演出のもと、日本のお客様に、心を込めて真っ直ぐ届けたいと思います。
■ガスタフ・エバーソン役：古河耕史
尊敬する劇作家アーサー・ミラー氏の作品の上演に参加できることに、大きな喜びと光栄を感じております。“すべての幸運を手に”する人間を、今の日本の私達は一体どんな風に受けとめるのでしょうか。主演の川島さん、演出のリンゼイさん、そして素敵なキャストとスタッフの皆さんに、早く稽古場でお会いしたいです！
■J・B・フェラー役：駒木根隆介
「すべての幸運を手にした男」いいタイトルですね。
常々、自分がこうして演劇やら何やら好きなことで生活できているのは、本当に「幸運」だと思っているのですが、今回も素敵なご縁をいただきまして、少しでも作品の力になれればと思っています。
主演の川島加恵留さん、演出のりンゼイ・ポズナー氏とは初めての創作となりますので、どのような現場になるかとても楽しみです。
アーサー・ミラー作品も初めてのわたくし、
頼もしいことは重々承知の共演者の皆さま
と一丸となって、この座組でしか作れない世界を丁寧に構築していきたいと思っています。
■ショーリー役:永鳥敬三
まず、今回アーサー・ミラーの戯曲に初めて挑めることがとても有り難い機会だと思っています。
そして英国の演劇界を代表するリンゼイさんとの創作や、川島さんはじめとても強力な俳優の方々との共演も、
大いに楽しみです。
「運命」という言葉がキーワードになる作品ですが、様々な障壁や迷いの中で翻弄される登場人物たちがどういった運命を辿るのか、
自分自身もきちんと考え、迷いながら役を深めていけたらと思っています。
■ベル役：栗田桃子
演出家のリンゼイさんとは、3年前アーサー・ミラー作「みんな我が子」という作品で初めてご一緒させて頂きました。異国の方の演出を受けるのが初めてで、緊張していたのですが、リンゼイさんはとてもとても優しくて、一緒にその役のことを考えて柔らかく対応して下さいました。
今回またご一緒させて頂けること、本当に嬉しいです！私は今回ちょっとの出番ですが、キャスト全員の方が初めまして、の皆さまとリンゼイさんと、観てよかったと思って頂ける作品になりますよう頑張ります。
■ダン・ディブル役：内田紳一郎
東京グローブ座の舞台に立つのは、な〜んと21年ぶり!『スカバン』『スタンド・バイ・ミー』そして今回の『すべての幸運を手にした男』ん?頭文字がみんなSで始まってる!!初めて自腹で観た芝居がアーサー・ミラーの『セールスマンの死』これもS!?なんとも不思議な縁(えにし)に導かれたようで…。素敵なスタッフ、キャスト、そしてお客様と一緒に幸せな舞台を作って行きまっしょう!!!
■アンドリュー・フォーク/オーギー・ベルファスト役：大石継太
アーサー・ミラーの作品は「THEPRICE」にに次いで、2本目です。
アーサー・ミラーの人間ドラマを演出家のリンゼイ・ボスナーさん、キャスト、スタッフで割りあげて行くのが今からとても楽しみです。僕は二役！に挑みます！どちらも物語を波及する役です。
どうする?!いやぁウキウキです。隠せずチャレンジしていきましょう！楽しい稽古場になる様カンパニー全員で走り出します！
■パターソン・ピーヴス役：羽場裕一
こんにちは羽場裕一です。
役どころは、主人公デイヴィッドの父パターソン・ビーヴス。
デイヴィッドの兄エイモスを大リーグプレーヤーにする為に心血を注いでいる男です。
そんな男を演じる私は野球をまったく知りません。そもそもスポーツ自体に興味がないのです。筋金入りの文系なのです。
さて、この役、どうしましょう。
私でいいんですかねー。
あっ、大谷翔平は知ってます。確かドジャース…だったよね。
