ミュージカル『愛の不時着』、今年12月に上演決定 ユ・ヨンジェ、PENTAGONジンホ、n.SSign KAZUTAら出演
大ヒットミュージカル『愛の不時着』が、今年12月に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演することが決定した。
【写真】ミュージカル『愛の不時着』ティザービジュアル
韓国を代表するスタジオドラゴンが制作した『愛の不時着』は、2019年12月から韓国で放送され2020年2月の最終話では、平均21.7％、最高24.1％の視聴率を達成。その後、Netflixで世界190ヶ国へ配信、日本国内で第4次韓流ブームを巻き起こし、アジア最大のコンテンツ授賞式AACAで最高のドラマシリーズ賞を受賞するなど、世界で大きな人気と話題として注目され、今なお根強い人気を博している。
また、ドラマで愛が芽生えるヒョンビンとソン・イェジンは実生活で恋人関係となり結婚。“リアルラブ”として話題となった。
昨年2月と7月に東京で同ミュージカルが初上陸し、また12月には宝塚歌劇団・雪組でも上演され、大きな話題に。再演を望む多くの声を受け、今回韓国人キャストによる大阪公演が決定した。
パラグライダーの飛行事故で、北朝鮮の非武装地帯に辿り着いてしまった韓国の財閥令嬢ユン・セリを匿う北朝鮮の軍人リ・ジョンヒョクを、2012年に男性アイドルグループB.A.Pとして韓国でデビューし、その後2019年にソロ歌手としてデビュー。ドラマ・映画・ミュージカルと活躍の場を広げるユ・ヨンジェが務める。
韓国で詐欺をはたらき追われる身となったため、身分を偽り北朝鮮に入国した若き実業家ク・スンジュン役に、2016年デビューした男性アイドルグループPENTAGONのジンホ、n.SSignの唯一の日本人メンバー KAZUTAがWキャストで出演。
ユン・セリ役に、ミュージカル『ベルサイユのばら』と『フリーダ』での活躍も目覚ましいジョン・ユジ。ソ・ダン役にKARAのギュリ、2015年SONAMOOとしてデビュー、解散後はミュージカルで精力的に活動中のソン・ミンジェがWキャストで出演する。
チョ・チョルガン役は、24年公演に引き続きホ・ギュが務める。
■公演情報
ミュージカル『愛の不時着』
日程：12月6日〜14日
会場：大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
出演：ユ・ヨンジェ（元B.A.P）、ジンホ（PENTAGON）、KAZUTA（n.SSign）、ジョン・ユジ、ギュリ（KARA）、ソン・ミンジェ ほか
