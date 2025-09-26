ライセンス藤原、妻＆長女とリンクコーデの“休日ショット”披露「久しぶりに3人の時間」 「しましまファミリー」「仲良し家族」と反響
お笑いコンビ・ライセンスの藤原一裕（48）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの山口美沙（40）、長女（8）との“休日ショット”を披露した。
【写真】「仲良し家族」ライセンス藤原＆妻＆長女のリンクコーデ“休日3ショット”
藤原は「久しぶりに3人の時間を過ごしました」とつづり、山口と長女との3ショットを投稿。藤原は「#ブルーストライプ」のシャツ、山口は「#ブルーボーダー」のTシャツ、長女は「#ピンクボーダー」のTシャツを着た親子リンクコーデで、笑顔で仲良く写真に収まっている。
コメント欄には「仲良し家族」「幸せ時間」「羨ましい」「独り占め良いですね」「リンクコーデめっちゃいいですね」「しましまファミリー」などの声が寄せられている。
藤原と山口は2014年1月に結婚。17年5月に第1子長女、23年4月に第2子次女（2）が誕生した。
【写真】「仲良し家族」ライセンス藤原＆妻＆長女のリンクコーデ“休日3ショット”
藤原は「久しぶりに3人の時間を過ごしました」とつづり、山口と長女との3ショットを投稿。藤原は「#ブルーストライプ」のシャツ、山口は「#ブルーボーダー」のTシャツ、長女は「#ピンクボーダー」のTシャツを着た親子リンクコーデで、笑顔で仲良く写真に収まっている。
コメント欄には「仲良し家族」「幸せ時間」「羨ましい」「独り占め良いですね」「リンクコーデめっちゃいいですね」「しましまファミリー」などの声が寄せられている。
藤原と山口は2014年1月に結婚。17年5月に第1子長女、23年4月に第2子次女（2）が誕生した。