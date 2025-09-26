5人組ロックバンド・LUNA SEAの楽曲が、小田急線・秦野駅で流れる列車接近メロディーに起用されることが26日に発表されました。

神奈川県秦野市にゆかりの深いLUNA SEAの代表曲『ROSIER』（上り線）と『I for You』（下り線）が採用されるということです。

秦野市は、LUNA SEAのメンバー4人が幼少期を過ごした故郷で、結成当時には市内にあるSUGIZOさんの実家を練習の拠点にしていたといいます。2023年5月にはドラムの真矢さんが、秦野市の魅力発信によりイメージアップを担う“はだのふるさと大使”に就任するなど、メンバーたちがバンドとして育った地へ還元したい思いを強く持っていたといいます。

列車接近メロディー採用についてLUNA SEAは「このたび、LUNA SEAの楽曲が、神奈川県・秦野駅の列車接近メロディーとして使用されることが決定しました。これは、“はだのふるさと大使”の真矢とその仲間たち、そして全国の多くの方々の熱い想いが形となったものです。メンバー一同、この実現に携わってくださったすべての方々に、心より感謝を申し上げます。僕らの故郷で、LUNA SEAの旋律が、人々の記憶とともに、美しく響き続けることを嬉しく思っています。この音が誰かの心にそっと寄り添うことを願って」とコメントしています。

楽曲は、6月に実施されたアンケートなどを参考に選定。使用開始は、11月末頃を予定しているということです。