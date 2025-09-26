スペイン代表やバルセロナで活躍したセルヒオ・ブスケツ選手が自身のインスタグラムで現役引退を発表しました。

現在、メジャーリーグサッカー(MLS)のインテル・マイアミに所属するブスケツ選手。日本時間26日に自身のインスタグラムを更新し、投稿された動画内で「プロサッカー選手としてキャリアからサヨナラを言う時がきたと感じている」と語りました。

動画はブスケツ選手のこれまでのプレーを振り返る内容となっており、引退に言及した後は長く活躍した古巣バルセロナやスペイン代表チームに対しても感謝の言葉を述べています。

また同日に、現所属のインテル・マイアミの公式サイトでもブスケツ選手の引退が発表されています。クラブによると、今シーズン終了後に引退し、MLSプレーオフが彼のプロキャリア最後の試合となると明かしました。

ブスケツ選手はスペイン代表の一員として2010年W杯を制覇し、バルセロナではラ・リーガ9度、チャンピオンズリーグ3度優勝を手にするなど世界最高峰のMFとして活躍しました。

今回の投稿には、ともにバルセロナやインテル・マイアミでチームメイトとして戦ったリオネル・メッシ選手や、元サッカー選手でインテル・マイアミの共同オーナーでもあるデイヴィッド・ベッカム氏も反応しています。