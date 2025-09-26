◇女子ゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 第1日（2025年9月26日 宮城県 利府GC＝6590ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の後藤未有（29＝大東建託）が6バーディー、1ボギーの67をマークし、23年フジサンケイ・レディース以来の首位発進を決めた。

「いいところも悪いところもあった。ミスがあったり、いいショットがあったり、いい塩梅で補いながらやっていたら、このスコアになりました」。今季最少に並ぶ好スコアに顔を綻ばせた。

インから出て、3つ伸ばして迎えた後半の5番では残り145ヤード左ラフから8Iで1メートルにつけて会心のバーディー。「そこのバーディーは大きかったし、気持ち良かった」とうなずいた。

6月から7月にかけて6試合連続予選落ちを喫するなど夏以降は不振が続いた。「思うようなゴルフができず結構しんどい時間はあった」と振り返る。

その中で気づいたのがメンタルの重要性。「ミスしても楽しめるくらい余裕を持ちながらゴルフができるように常に心掛けている」。風が強まる中、気持ちを切らさずスコアを伸ばせたのも心の強さがあったからだ。

大会後の29日に25歳の誕生日を迎える。「この試合が24歳最後なので、24歳の1年間がいい1年だったと言えるようにできるかどうかは自分次第。日曜日に“いい1年でした”と言いたい」。24歳最後の日にツアー初勝利をつかむつもりだ。