食楽web

JR品川駅構内にあるエキナカ商業施設・エキュート品川では、“スイーツの秋”到来を実感できる新作メニューが続々登場しています。

今回はその中から、この秋ぜひ一度は食べておきたい注目の秋限定メニュー4品をピックアップ。どれもほっぺた落ちまくりの逸品ばかり。ぜひチェックしてみてくださいね！

VERY RUBY CUTの「いちごメープルサンド」

4個入 1296円／8個入 2484円

多くのスイーツショップが軒を連ねる『エキュート品川』でもトップクラスの人気を誇る洋菓子店『VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）』では、秋シーズン限定＆エキュート品川店限定販売の新作メニュー「いちごメープルサンド」をマストでチェック。

真っ赤な果肉と香り高い甘さが特徴の「イタリア産サブリナ苺」をとろっと煮詰めたコンフィチュールと、華やかに薫るカナディアンメープルショコラ。この2つを柔らかなまま合わせた“とろけるダブルメルト製法”が生み出す至福の美味しさを、しっとり香ばしいメープルクッキーでサンドしています。

カナディアンメープルの上品でまろやかな甘みと、甘酸っぱい苺のマリアージュを楽しめるのは今の秋シーズンだけ。段々と色づいてくる秋の雰囲気とともに、極上の味わいを心行くまで楽しんでみて！

●DATA

販売期間：2025年9月10日（水）～12月18日（木） ※期間限定販売

FiOLATTE「シーズナルギフト・イマジン（ティグレ）」

5個入 1728円

ラテアートをテーマにした上質なスイーツが評判の洋菓子ブランド『FiOLATTE（フィオラッテ）』の秋シーズン限定新メニュー「シーズナルギフト・イマジン（ティグレ）」は、コーヒーのほろ苦さとホワイトチョコレートのまろやかなミルク感が優しく溶け合う一品です。

04

重なり合う食感とコーヒーテイストが特徴

“ティグレ（フランス語で虎を意味）”と呼ばれるチョコチップが散りばめられたアーモンドケーキを使用し、その真ん中にコーヒーホワイトチョコレートをとろりと流して仕上げたスイーツです。

季節を感じる色合いのパッケージにはブランド名に込められた「フィオラ＝花」をあしらい、ギフトにもピッタリな華やかさを備えています。

●DATA

販売期間：2025年9月19日（金）～ ※なくなり次第販売終了

ねんりん家「マウントバーム 蜜芋バター」

1本入 1080円

東京・銀座に本店を構えるバームクーヘン専門店『ねんりん家』より発売中の「マウントバーム 蜜芋バター」は、貯蔵庫で熟成した鹿児島県産「安納芋」と、芳醇な味わいを備えた発酵バターをフレーバーに使用。

安納芋と発酵バターの濃密な美味しさがひとつに

外はカリッ、中はしっとりとした食感で、まるで焼き芋のようなねっとりとした甘みが香るバームクーヘンです。なお、10月31日までの期間限定販売（※なくなり次第販売終了）。エキュート品川店を含めた『ねんりん家』各店舗、ブランド公式オンラインショップ「パクとモグ」でも購入が可能です。

●DATA

販売期間：2025年9月7日（日）～10月31日（金）頃 ※なくなり次第販売終了

ヨックモック「カドー ドゥ ロートンヌ」

3種18個入 1998円／4種26個入 2700円／4種36個入 3888円

看板クッキー「シガール」でお馴染みの洋菓子ブランド『ヨックモック』では、秋限定の新作アソート「カドー ドゥ ロートンヌ」を発売しています。

ロングセラークッキー「シガール」に、季節限定のクッキー「サブレ マロン」と「サブレ パタト ドゥース」の2種類を加え、金木犀の花をデザインしたオリジナル缶にパッケージ。

お土産の超定番アソートに新フレーバーが追加

「サブレ マロン」は表面にけしの実をあしらい、味と風味の異なる栗ペーストを使用。また「サブレ パタト ドゥース」は、さつま芋ペーストに相性の良いシナモンを加えて焼き上げ、どちらもサクサクの食感と秋らしさを感じられます。

エキュート品川店を含めた全国の『ヨックモック』店舗及び、ブランド公式オンラインショップ、海外店舗（香港では4種26個入の取り扱いなし）にて、10月31日までの期間限定で販売されます。

●DATA

販売期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金） ※なくなり次第販売終了