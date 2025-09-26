28（日）に2年目のシーズン最終戦を迎えるくふうハヤテ。選手にとっては10月のドラフト会議にむけ、最後のアピールの場となります。今回は指名の期待がかかる注目の野手をご紹介します。



1人目はチームの歴史を作る男、仲村来唯也内野手（25）。昨シーズン、球団 第1号となるホームランを放った仲村選手。そして、今シーズンも5月3日にチーム第1号をマーク。172cmと小柄ながらパンチ力ある打撃が魅力です。





（くふうハヤテ 仲村来唯也 内野手）「納得いく試合は少ないが、良い感じに本塁打が出てうれしかった。」一方、守備面では不動のショートとして大活躍。守備範囲の広さと強肩を武器にチームを盛り立ててきました。（くふうハヤテ 仲村来唯也 内野手）「肩は自信がある。そこはアピールできているのではないかと思う。」25歳、ラストチャンスと決めて臨んだ今シーズン。夢のドラフト指名へ最後まで、全力で挑みます。

続いては、社会人野球の名門NTT東日本でプレーし、2024年、侍ジャパンUー23のキャプテンも務めた野口泰司捕手（24）。



180センチ、95キロ強肩強打の打てるキャッチャー。中でも一番の武器はこの「強肩」。自慢の肩を生かし、今シーズン、何度も盗塁を阻止。スローイングはセパ12球団でも通用すると自信をもっています。高校・大学・社会人と、これまで3度のドラフト指名漏れを経験してきた野口選手。ドラフトへの思いは誰よりも強いものがあります。



（くふうハヤテ 野口泰司 捕手）

「高校生からずっとプロ野球選手になることを目指してやっているので、やっぱりこの時期は特別。行けないことが何回かあったので、この時期というのは考えさせられる。このためにやってきた。とにかくNPB12球団に入って活躍したいと思う。」



4度目の正直でドラフト指名へ。”キャッチャー野口”のプレーに注目です。



28（日）の最終戦、2人の野手に注目です。



ウエスタンリーグ最終戦「くふうハヤテｘ広島」28（日）午後1時30分からDaiichi-TVで生中継します。