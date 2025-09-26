阿波市と板野町、上板町の広域ごみ処理施設をめぐる問題です。



この1市2町は、20年前から共同でごみ処理施設を運営していますが、2025年、施設の稼働期限を過ぎたにもかかわらずいまだ新しい施設はできていません。



現在、ごみの処理はどうなっているのでしょうか？。



ピンクの外観が特徴的な阿波市吉野町の中央広域環境センター。



稼働開始から20年、2025年7月末まで阿波市と板野町、上板町で出た家庭ごみを焼却処分してきました。





しかし現在は。（中央広域環境施設組合・曽我部勉 総務局長）「施設外に搬出して、処理場の方で燃やすということになります」稼働期限を過ぎたため、ここでの焼却は行わず、県外へごみを搬出しています。（中央広域環境施設組合・曽我部勉 総務局長）「ゴミ収集車が入場しまして、コンベアに荷下ろしをしている」「奥に見える水密容器、これは2トンのゴミが収まる容器で、そこに積み替える作業を行っている」「これを5基乗せれるトラックに載せて、山口県萩市の処理施設に運搬していく。」1日平均50～60トンのごみが大型トラックに積み替えられ、山口県まで運ばれます。施設稼働に際し組合は、住民らとの間で「施設の稼働期間を20年間とし、20年後には別の場所に施設を移転する」との協定を結びました。しかし、期限を過ぎた今も、新たな施設はできていません。現在は住民の了承を得て、焼却施設としてではなくごみ積み替え保管施設として、稼働を継続していますがなぜ、ごみを運ぶ先が遠く離れた山口県なのでしょうか。（中央広域環境施設組合・曽我部勉 総務局長）「公募型プロポーザル方式で公募して、その中で選定した事業者の処理場所が、山口県萩市だったということでございます」公募とはいうものの、実際に応募してきたのは現在、契約を結んでいる阿波市の運送会社と、山口県の廃棄物処理業者などで作る1事業体のみで、他に選択肢はありませんでした。契約の期間は2028年3月末まで。逆に言えば、これが新しい施設を作るタイムリミットです。（中央広域環境施設組合・曽我部勉 総務局長）「新ごみ処理につきまして、令和10年4月稼働で進めておりますので」「地元のみなさま方にもその旨で説明させて、いただいております」新しいごみ施設の建設が間に合わなかったとありましたが、なぜなのでしょうか。実は2022年に新施設の建設候補地を「阿波市阿波町東長峰」として入札を行ったんですが、参加を申し出る事業者が現れなかったんです。現在は仕切り直して2028年4月の稼働に向け動きが進んでいますが、2025年に入り事態が紛糾しました。8月行われた板野町議会の臨時会。町から出されたのは、組合からの脱退の是非を問う議案です。（板野町・玉井孝治 町長）「組合及び組合管理者への信頼は底をつき」「このまま組合構成団体として、さらに20年付き合っていくことは困難」新施設の整備費用が、当初示された約38.5億円から約85億円まで膨らんだ理由、新施設の運用費について、組合からの説明が不十分だというのが理由です。（板野町・玉井孝治 町長）「言い値で支払いを続けることは、町民の血税と町政を預かる者として、そんな無責任なことはできない」採決の結果。（議長）「中央広域環境施設組合から脱退することに決定しました」全会一致で可決。2028年3月末をもって、板野町の脱退が決まりました。一方、上板町議会では…。（上板町・松田卓男 町長）「上板町単独では、国の交付金は受けることはできないので」「これからも1市1町の広域処理を進めていかなければならないと強く感じている」上板町でも、このまま組合に残るべきだと主張する町長に、板野町同様、組合に不信感を持つ議会が猛反発しました。（乾崇 議員）「中央広域環境施設組合は、施設整備工事費85億300万円について」「入札に影響があるからとの理由で、積算根拠の説明が全くありません」「多額の予算について、金額的に妥当なのか過大であるのかこの審議が全くできない」議会は都合3度にわたり、関連する予算案を否決。組合の姿勢に疑問を呈した形です。しかし松田町長は。（上板町・松田卓男 町長）「地方自治法第177条の第2項の規定にある町長は、義務的経費を支出することができる条項を適用して、支出をさせていただきたい」議会の決定に反し、町長の権限で予算を執行することを決めました。（上板町・富永志郎 議員）「3回目でよ否決は、議会やいらんのよ」「伝家の宝刀を抜かれたら太刀打ちできない」こうした経緯を経て、現在は阿波市と上板町、1市1町で新施設建設に向けた動きが進んでいます。でも、次は入札に応じる事業者がいるとは限らないわけで、まだまだ事態は予断を許さないのではないでしょうか。