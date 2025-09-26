MIATモンゴル航空、モンゴル日本観光協会は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。

MIATブースでは、商談のほか公式Instagramのフォロー画面の提示でオリジナルのノベルティをプレゼントしている。またモンゴル日本観光協会でも公式SNSのフォローとストーリー投稿でギフトを進呈しているほか、同ブース前で伝統舞踊の披露などを不定期で行なっている。さらに職員に依頼すると自分の名前をモンゴル語に起こしてもらうことができる。ブースはホールF、F-35。

「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」は9月28日まで開催中。一般入場日は9月27日・28日の2日間。開催時間は各日午前10時から午後6時まで（最終日は午後5時まで）。最終入場は閉場の30分前まで。25日・26日は業界関係者の商談会のため、一般の来場者は入場できない。一般日の当日券は1,300円。学生証を提示すると無料。