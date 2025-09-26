青木裕子、「次男が行きたかったところ」へ親子で“お出かけ” 仲良し2ショットも披露 夫はナイナイ矢部浩之
お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之（53）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）が25日、自身のインスタグラムを更新。次男（9）と“お出かけ”する様子を公開した。
【写真】次男と“お出かけ”した青木裕子アナの仲良し親子2ショット
青木アナは「次男が行きたかったところ」と書き出し、「（1）ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」「（2）日本科学未来館」と2件の行き先を紹介。「家系図を見て『どれが本物のゴッホ？』と聞く次男に、『どれも本物。ゴッホって矢部みたいなものだからね。名字だよ』と答えつつ、そういえば、サインはヴィンセントだなあと気づき。ピカソはファミリーネーム？マティスも？レンブラントはファーストネーム？なんて、気になることを増やしてくれる次男とのお出かけは楽しいです」などと、ほのぼのした親子のエピソードも添えた。
写真では、パンフレットを手に楽しんでいる次男の後ろ姿や、親子で仲良くピースをする2ショットなどを公開した。
青木アナは、2013年3月27日に矢部と結婚。14年3月に第1子となる長男（11）、16年1月に第2子となる次男を出産した。
