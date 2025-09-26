NTTドコモは、住信SBIネット銀行を10月1日より連結子会社化する。同銀行がドコモグループになることにあわせて、新サービスブランド「d NEOBANK」を10月1日より開始する。

新サービスブランド「d NEOBANK」では、住信SBIネット銀行がこれまで提供してきた個人および法人向けサービスを引き続き提供する。なお、「d NEOBANK」開始に伴う各サービス内容の変更は行われない。

今後、「d払い」、「dポイント」、「dカード」などの各種ドコモサービスと、住信SBIネット銀行のサービスを連携したサービスを提供する予定。

アプリアイコンの変更

新ブランドの立ち上げに伴い、サービスブランドロゴやアプリアイコンも刷新される。まずは10月1日から、住信SBIネット銀行の個人向けのサービスサイトやアプリなどでロゴやアプリデザインが変更され、法人向けサービスサイトやアプリ、外貨預金アプリのロゴやアイコンも順次変更される。

新ブランド立ち上げ記念キャンペーン

新ブランドの立ち上げを記念し、住信SBIネット銀行の対象支店の口座を開設、預金残高10万円以上かつ、ドコモ関連サービスの引き落としを設定すると、先着15万名にdポイント（期間・用途限定）を1万ポイントをプレゼントする。対象となる口座開設期間は10月1日～12月31日まで。

さらに、対象期間中に10万円以上の給与や賞与を受け取るか、dカードに新規入会もしくはアップグレードする、あるいはドコモMAXなどを新規契約するか料金プラン変更すると、5000ポイントをプレゼントする。給与受取確認やdカード、ドコモ回線の契約期間は10月1日～1月31日まで。

新たに住宅ローンを借り入れるともれなく1000ポイントをプレゼントするほか、ローンの借入金額と、対象サービスの契約によって最大で合計30万ポイントをプレゼントする。ポイント還元額の例は、「dカード PLATINUM」の契約で借入金額2500万円～8000万円未満なら3万ポイント、8000万円～1億5000万円未満なら4万ポイント、1億5000万円以上なら9万ポイントなど。借入期間は10月1日～12月29日まで、ドコモサービスの契約期間は10月1日～3月31日まで。