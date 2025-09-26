女性ファッション雑誌「ＭＯＲＥ」が２６日発売号をもって、紙版を休刊することが２６日、発表された。

同誌の公式サイトで「いつも『ＭＯＲＥ』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。突然のご報告ではありますが、本日、２０２５年９月２６日発売『ＭＯＲＥ Ａｕｔｕｍｎ ２０２５』号をもちまして雑誌『ＭＯＲＥ』の刊行をいったん休止することになりました」と報告。「１９７７年の創刊以来、長きにわたり、読者のみなさまにご支持いただき、心より感謝申し上げます」とつづった。

「なお、地方創生をテーマに展開してまいりました『ＭＯＲＥ ＪＡＰＡＮ』プロジェクトは、今後も形を変えて継続いたします。今後は『ＭＯＲＥ ＪＡＰＡＮ ｂｙ ＳＨＵＥＩＳＨＡ』として、集英社が刊行する雑誌・ＷＥＢメディア・ＳＮＳを通じ、より幅広く日本各地の魅力を発信する取り組みへと拡大してまいります。ご期待ください」とし、「最後に読者のみなさま、スタッフ及びお力添えくださったすべての方々に改めて感謝申し上げます 。ありがとうございました。『ＭＯＲＥ』編集部一同」と記した。

集英社の公式サイトで「このたび、『ＭＯＲＥ』は今後の展開を見据え、２０２５年９月２６日発売の『ＭＯＲＥ ＡＵＴＵＭＮ ２０２５』号をもちまして、プリント版（紙版）の刊行を一旦休止することになりました」と報告。

