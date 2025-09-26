ソフトバンクは２６日、前田悠伍投手が佐賀市内の病院で「左肘関節クリーニング術」を受け、無事に終了したと発表した。競技復帰まで３〜４か月。２３年ドラフト１位で入団した２年目の左腕は、７月１３日の楽天戦（楽天モバイル）でプロ初勝利を挙げた。その後も２度、１軍で登板。８月２５日に出場選手登録を抹消された後は２軍で登板を続けていた。