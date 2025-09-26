【7位〜12位】9月27日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】射手座
総合運：★★★☆☆
ちょっとのんびりムードで動いてみると、考えをスッキリと整理できたり、頭が冴えたりする日です。特に食事は、慌てて食べるのはNG。落ちついて座って、よく噛んで食べてください。話すペースもスローにすると〇。
恋愛運
思い切って連絡をするのか、告白を受け入れるのか断るのか。保留にしていたことにハッキリと答えを出すと、恋の幸せが近づく日です。相手の様子や発言などは、気にしないで。あなた自身の本音を素直に覗いてみてください。
特に買い物の必要がなくても、なにかにお金を使いたいという衝動が湧いてきそうな日。ただ、今日欲しくなる物は、後からあまり使わないかもしれません。甘いものを食べたり、身体を動かしたりすると大切なお金を守ることができます。
ラッキーアイテム：ステッカー
ラッキーカラー：レッド
【8位】牡羊座
総合運：★★★☆☆
新しい知識を得ることを、純粋に楽しめる日です。得意分野や専門分野が違う人と話してみるのがオススメ。また、これまで読まなかったジャンルの雑誌を手に取るのも〇。知識だけでなく、視野もグンと広がっていくでしょう。
恋愛運
過去の恋の相手とは、真逆のタイプに心を奪われそうな恋愛運。先のことはあまり考えず、思い切って接近してみるとGOOD。あなた自身のなかから新たな一面が引き出されて、人間としての魅力がグンとアップするでしょう。
金運
｢行ってみたい｣「体験してみたい｣という好奇心で、お金を使いたくなりそうな日。旅行の申し込みや航空券の手配などは、特に慎重に。｢今日でなければならない理由などない｣と、思っていてください。深呼吸がお金を守る味方です。
ラッキーアイテム：ジーンズ
ラッキーカラー：スカイブルー
【9位】牡牛座
総合運：★★☆☆☆
あなたの魅力や人間性が深まるヒントが見つかる運気です。そのヒントは、過去の出来事のなかにあるでしょう。ふと心に浮かんだら、できるだけ細かく思い出してみて。また、歌詞のない音楽を聴いていると、考えがいっそう深まりそうです。
恋愛運
癒やしの魅力が出てくる恋愛運です。傷ついている人や、疲れている人があなたに寄りかかってくるかも。急接近は避けておいたほうが、今後の恋の展開としてはいいでしょう。また、パートナーに対しては、尽くしすぎない程度にやさしくすると絆が深まります。
金運
これまでよりも、お金との縁が強くなる運気。ただし、深く考えずにお金を使ってしまうのはNG。反対に、普段以上に｢もったいない使い方をしないように｣と、心がけてください。買い物上手になって、お金の実力も運気もUPしそうです。
ラッキーアイテム：宝石箱
ラッキーカラー：ボルドー
【10位】蟹座
総合運：★★☆☆☆
自分とは違うやり方をする人、自分とは違う考えの人に、ちょっとストレスを感じるかも。そんなときはなにか冷たい飲み物を飲むと、気にならなくなるでしょう。また、少し速いペースで歩くのも、気分のリフレッシュになります。
恋愛運
あなたらしい魅力がキラリと輝いて、恋愛が盛り上がりそうな日です。ただ、自分では魅力に自信を持ちきれないかも。だれからもらった言葉でも、褒められたら素直に受け止めましょう。「そんなことないよ」ではなく「ありがとう」と言ってみて。
金運
大切なお金を、しっかりと守ることができる金運の日です。これまでのお金の使い方を｢無駄づかいだったな｣と、感じるかも。でも、自分を責めないで、気づいたことを褒めてください。また、まわりの人との金銭感覚のズレは気にしなくてOK。
ラッキーアイテム：トートバック
ラッキーカラー：グレー
【11位】乙女座
総合運：★★☆☆☆
毎日のように顔をあわせる人や、なんでも言いあえる親友が、とても頼りになりそう。弱音や悩みを聞いてもらうと、心が癒されるでしょう。また恩返しをするチャンスは巡ってきますから、今日は甘えてしまってOKです。
恋愛運
新たな恋につながる風が吹いてくる日！特に、家族や身内から紹介の話が舞い込んできたら、詳しく話を聞いてみて。最初は気が向かない話でも、いざ会ってみると理想の相手かも。また、恋の相談も、今日は家族にするのがオススメ。
金運
デリバリーの食事をしたり、上質なタオルを購入したりと、家での時間が充実することにお金を使うといい日。心が想像以上に満たされていきそうです。さらに、掃除などで家にいる時間を有効に使うと、金運がグンとアップ！
ラッキーアイテム：タオルハンカチ
ラッキーカラー：シルバー
【12位】山羊座
総合運：★☆☆☆☆
今日は、あなたにワガママを言う人がいるかもしれません。そしてあなたは「聞き入れなきゃ…」と考えて疲れてしまうかも。場合によっては、スルーしてもOK。今日は、できるだけひとりで過ごすようにするといいでしょう。
恋愛運
恋愛に関してカンが鋭くなる運気。相手がどう思っているのかピンとくるでしょう。ただ「こう思っているはず」と、決めつけると空気が悪くなります。「こう言われたら、こう返そう」と、リアクションを考えておくと楽しく過ごせそう。
金運
買い物や投資などで、｢こうするべき｣｢こうなりそう｣というひらめきがありそうな運気。それを信じると、お金は入ってくる流れを強くできるでしょう！直感を信じるのは1回だけにして、その後は熟考すると、さらにGOOD。
ラッキーアイテム：馬蹄のモチーフ
ラッキーカラー：ライトブルー