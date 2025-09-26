夫婦YouTuberゆたせな・セイナ、美ウエスト＆美脚全開 ディズニーホテルスティッチルームに宿泊「爆イケスタイル」「内装豪華すぎ」
【モデルプレス＝2025/09/26】夫婦YouTuberとして活動するゆたせなのセイナが9月25日、自身のInstagramを更新。ディズニーアンバサダーホテルでのホカンスの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人YouTuber、ディズニーホテルの豪華内装
セイナは「ずっと泊まってみたかったアンバのスティッチルーム スティッチだらけでかわちすぎた」とディズニーアンバサダーホテルのスティッチルームに宿泊したことを報告。スティッチのクロップドトップスとボーダーショートパンツ姿でスティッチのぬいぐるみと戯れ、美しいウエストラインと美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「爆イケスタイル」「内装豪華すぎ」「可愛い」「癒される」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。
ゆたせなは、同棲カップルの日常を切り取った動画が人気の“カップルYouTuber”として話題を呼び、2024年6月17日に7年の交際を経て入籍した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
