【モデルプレス＝2025/09/26】夫婦YouTuberとして活動するゆたせなのセイナが9月25日、自身のInstagramを更新。ディズニーアンバサダーホテルでのホカンスの様子を公開し、話題を呼んでいる。

◆セイナ、スティッチルームで抜群スタイル披露


セイナは「ずっと泊まってみたかったアンバのスティッチルーム スティッチだらけでかわちすぎた」とディズニーアンバサダーホテルのスティッチルームに宿泊したことを報告。スティッチのクロップドトップスとボーダーショートパンツ姿でスティッチのぬいぐるみと戯れ、美しいウエストラインと美しい脚を披露している。

この投稿に、ファンからは「爆イケスタイル」「内装豪華すぎ」「可愛い」「癒される」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。

ゆたせなは、同棲カップルの日常を切り取った動画が人気の“カップルYouTuber”として話題を呼び、2024年6月17日に7年の交際を経て入籍した。（modelpress編集部）

