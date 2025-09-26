ÆüËÜÍ¿ô¤Î±Ç²è¥¬¥¤¥É¡¦¹â¶¶¥è¥·¥¤¬¡Ø¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¥ë¥º¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡§Çú·ý²õ³¦Î®Å¾¾¸ÎóÅÁ¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
É¾ÅÀ¡§¡ú3ÅÀ¡Ê5ÅÀËþÅÀ¡Ë
© 2023 Boy Kills World Rights, LLC All rights reserved.¤ª²Û»Ò¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤Î»Ä¹óÉ½¸½
¤¢¤ì¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤¬Âô»³µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢Åª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡×¤È¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÅÜÅó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢²á·ã¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡Ö¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¥®¥ã¥°¤â¿ï½ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£
¤¬¡¢Ì´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÌÞÂÎ¤Ê¤¤¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤â¤Î¡¢¸¶ºî¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¾¡Éé¤òÄ©¤à»Ö¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤·¡¢±Ç²è¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÈÅØÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤¬¡¢²è¤ä¿ÍÊªÀßÄê¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Èó¾ï¤Ë¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅÜÞ¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ç»Ä¹ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âç¼ê¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤¬ÀäÂÐ¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤¿ÍÂÎÂ»²õÉÁ¼Ì¤Çº¹°Û²½¤ò¿Þ¤ë»ÑÀª¤Ï°µÅÝÅª¤ËÀµ¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬±Ç²è¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊä¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤ª¤Þ¤±¡×¤òÉ½¤¹¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¡¦¥ª¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥´¥¢ÉÁ¼Ì¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¯¤ª²Û»Ò¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
STORY¡§Ê¸ÌÀ¤¬Êø²õ¤·¤¿À¤³¦¡£¶¸µ¤¤Î½÷Äë¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë²¦Ä«¤Î²¼¡¢¾¯Ç¯¤Ï²ÈÂ²¤òµÔ»¦¤µ¤ì¡¢À¼¤ÈÄ°³Ð¤ò¼º¤¦¡£ÀäË¾¤ÎÃæ¡¢Èà¤òÆ³¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Î¼ç¿Í¸ø¤Îü¥Æâ¤Ê¤ëÀ¼ü¥¡£¤½¤·¤ÆÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Îü¥½ÍÀ¶¤ÎÆüü¥¤ÎÁ°Ìë¡¢Éü½²¤¬»Ï¤Þ¤ë
À½ºî¡§¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß
´ÆÆÄ¡§¥â¡¼¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥â¡¼¥ë
¾å±Ç»þ´Ö¡§111Ê¬
Á´¹ñ¸ø³«Ãæ