

Feedy Diner&Arcade綾川店 香川・綾川町萱原

岡山・香川の話題のものやスポットを紹介する「いまココ！ナビ」です。9月、香川県綾川町に、ゲームとグルメを楽しめるエンタメスポットが中四国地方で初めてオープンしました。子どもと一緒に楽しめそうです！

（篠原茉那リポート）

「私は今、どこの国にいるでしょうか？ 正解は……アメリカです！」

というのは冗談で……香川県綾川町に9月1日にオープンした「Feedy Diner&Arcade綾川店」です。

（篠原茉那リポート）

「店内入るとアメリカンな空間が広がっています。ポップなデザインで日本にいることを忘れてしまいそうになります」

「アメリカンダイナー」をイメージした店で、ポップなデザインが施されています。大阪府に次いで2店目、中四国地方では初出店です。

（訪れた人）

「カラフルでポップな感じでかわいい。ちょっと気持ちが上がる」

中には車に乗ってドリンクを楽しむ親子も！

（訪れた子ども）

「メロンソーダ！（Q.どう？ 車に乗ってみて）暑い！」

（訪れた人）

「イオンにいるような感じがしないくらい海外にいるみたいな感じ。（車は）乗り心地めちゃくちゃいい」

（Feedy Diner&Arcade綾川店 支配人／荒井光輝さん）

「ゲームの合間にフードを楽しんだり、食べながらゲームをしたりできる、これまでにないエンターテインメント空間を提供したいという思いから『Feedy Diner＆Arcade』は誕生しました」

14種類のホットドッグをワンコインで

「食べて遊んで、また食べて！」をコンセプトに、気軽に楽しめる工夫がいくつもあります！

（篠原茉那）

「こちらのホットドッグ、ワンコインで食べられるんですか」

（Feedy Diner&Arcade綾川店 支配人／荒井光輝さん）

「はい、こちら500円でお召し上がりいただけます」

フルーツが入ったスイーツドッグなど、バリエーション豊かな14種類のホットドッグを1つ500円で楽しむことができます。私は王道のホットドッグをいただきました！

（篠原茉那リポート）

「このふんわりしたバンズと香ばしいソーセージの相性が抜群です！ また、この空間の中で食べるのでより一層おいしく感じられます。口の中がアメリカンです。ヤミー！」

そのほか、揚げたて熱々のアメリカンドッグ（300円）や、ホットドッグなどが車にのって登場する子ども向けのキッズプレート（650円）もあります。

10円で遊べるクレーンゲーム

また、楽しみ方は食以外にも。10円で遊べる子ども向けのクレーンゲームコーナーです。

（篠原茉那リポート）

「私、クレーンゲームでとったことないんですけど大丈夫かな」

悪い予感は的中……3回挑戦しましたが何もとれません。そして最後のチャレンジ！

（篠原茉那）

「これがラストで最後のチャンスです。お願いします！ いきます！ 惜しかったー！ いいところまでいったんですけどね。10円なので10回しても100円でとれるということですもんね」

（Feedy Diner&Arcade綾川店 支配人／荒井光輝さん）

「そうですね、10回チャレンジして100円です」

化粧品も試せるプリントシールコーナー

何回でもチャレンジできるお得なゲームを楽しんだあとは……10代に人気のプリントシールコーナーへ。

（篠原茉那リポート）

「こちら引き出しをあけると、このように化粧品が並んでいます。実際に手に取って試すことができます」

用意されたチークなどの化粧品を試すことができるほか、撮影に臨む前にはヘアアイロンなどを使って髪を整えることもできます。

（Feedy Diner&Arcade綾川店 支配人／荒井光輝さん）

「学生の方はもちろん、小さいお子様からシニアの方までご家族みんなで世代をこえて気軽に楽しんでいただきたい」