日テレNEWS NNN

写真拡大

【27日（土）全国天気】
ポイント
・全国的に晴れ
・東海以西を中心に真夏日
・九州はやや不安定

27日（土）は大陸からの高気圧に覆われ、広い範囲で青空が広がるでしょう。行楽日和となりそうです。ただ、前線の影響で、九州はやや不安定で雲が多く、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。また、関東は朝のうちまで、一部で雨が降るかもしれません。

朝の気温は平年より高いものの、関東以西でも20℃近くまで下がり、北海道の内陸は10℃以下の所もあるでしょう。日中は平年より3℃から5℃位高く、東海以西では30℃以上の真夏日の所が多い予想です。また、関東の内陸でも、真夏日の所があるでしょう。

予想最高気温は、那覇、名護、久米島で33℃、岐阜、鹿児島で32℃、前橋、名古屋、京都、都城（宮崎）で31℃などとなっています。東京都心は28℃です。

27日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌　　　15℃（-1　9月中旬）
青森　　　17℃（-1　9月中旬）
仙台　　　18℃（-2　9月中旬）
新潟　　　20℃（-2　9月中旬）
東京都心　21℃（±0　9月中旬）
名古屋　　20℃（-1　平年並み）
大阪　　　22℃（-3　9月中旬）
広島　　　23℃（-2　9月上旬）
高知　　　23℃（±0　9月上旬）
福岡　　　24℃（-1　8月下旬）

27日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌　　　24℃（-2　9月上旬）
青森　　　26℃（-1　9月上旬）
仙台　　　27℃（-3　9月上旬）
新潟　　　26℃（-1　9月中旬）
東京都心　28℃（-4　9月中旬）
名古屋　　31℃（-2　9月上旬）
大阪　　　30℃（＋1　9月中旬）
広島　　　28℃（-3　9月下旬）
高知　　　30℃（-1　9月中旬）
福岡　　　28℃（-2　9月中旬）

【10月になっても真夏日か】
秋の彼岸を過ぎても、南からの暖気の勢力が強く、関東以西では真夏日となる日があるでしょう。特に東海以西では、30℃前後まで上がる日が多く、季節外れの暑さが続きそうです。ただ、東京は10月のスタート（1日）が雨で、24℃の予想となっていて、気温差が大きくなる見込みです。