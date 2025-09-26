【27日（土）全国天気】

ポイント

・全国的に晴れ

・東海以西を中心に真夏日

・九州はやや不安定

27日（土）は大陸からの高気圧に覆われ、広い範囲で青空が広がるでしょう。行楽日和となりそうです。ただ、前線の影響で、九州はやや不安定で雲が多く、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。また、関東は朝のうちまで、一部で雨が降るかもしれません。

朝の気温は平年より高いものの、関東以西でも20℃近くまで下がり、北海道の内陸は10℃以下の所もあるでしょう。日中は平年より3℃から5℃位高く、東海以西では30℃以上の真夏日の所が多い予想です。また、関東の内陸でも、真夏日の所があるでしょう。

予想最高気温は、那覇、名護、久米島で33℃、岐阜、鹿児島で32℃、前橋、名古屋、京都、都城（宮崎）で31℃などとなっています。東京都心は28℃です。

27日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 15℃（-1 9月中旬）

青森 17℃（-1 9月中旬）

仙台 18℃（-2 9月中旬）

新潟 20℃（-2 9月中旬）

東京都心 21℃（±0 9月中旬）

名古屋 20℃（-1 平年並み）

大阪 22℃（-3 9月中旬）

広島 23℃（-2 9月上旬）

高知 23℃（±0 9月上旬）

福岡 24℃（-1 8月下旬）

27日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 24℃（-2 9月上旬）

青森 26℃（-1 9月上旬）

仙台 27℃（-3 9月上旬）

新潟 26℃（-1 9月中旬）

東京都心 28℃（-4 9月中旬）

名古屋 31℃（-2 9月上旬）

大阪 30℃（＋1 9月中旬）

広島 28℃（-3 9月下旬）

高知 30℃（-1 9月中旬）

福岡 28℃（-2 9月中旬）

【10月になっても真夏日か】秋の彼岸を過ぎても、南からの暖気の勢力が強く、関東以西では真夏日となる日があるでしょう。特に東海以西では、30℃前後まで上がる日が多く、季節外れの暑さが続きそうです。ただ、東京は10月のスタート（1日）が雨で、24℃の予想となっていて、気温差が大きくなる見込みです。