¡Ú¸¡¾Ú¡Û11Æü¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¡¢±«¿å¤¬²¼¿åÆ»¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¤¤é¤º´§¿å¤«¡¡Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹¡¡ÀìÌç²È¤ÏÇÓ¿å¤Î²ÝÂê»ØÅ¦
9·î11Æü¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç´§¿å¤·¤¿Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¸Í±Û¶äºÂ¡£
Ã»»þ´Ö¤ÇÆ»Ï©¾å¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Î±«¿å¤¬¡¢²¼¿åÆ»¤ËÎ®¤ì¹þ¤ßÀÚ¤é¤º´§¿å¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÀìÌç²È¤Ï¡¢²¼¿åÆ»¤Ø¤Î±«¿å¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¸ý¤Î¾®¤µ¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»Ô¿»¿å¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à²òÌÀ¤ÈÍ½Â¬¤¬ÀìÌç¤ÎÁá°ðÅÄÂç³Ø¡¦´Øº¬Àµ¿Í¶µ¼ø¤¬Åìµþ23¶è¤Î²¼¿åÆ»Æâ¤Î¾õÂÖ¤ò²òÀÏ¤·¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¿å¤¬²¼¿åÆ»¤ËÎ®¤ì¹þ¤ßÇÓ¿åÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤¿¾õÂÖ¤ò¼¨¤¹ÀÖ¿§¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ³ÆÃÏ¤ÇÆ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸Í±Û¶äºÂ¤Î²¼¿åÆ»¤ÏÀÖ¿§¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿ÈÏ°Ï¤¬¾¯¤Ê¤¯ÇÓ¿åÇ½ÎÏ¤ËÍ¾ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Í±Û¶äºÂ¤Ç¤Ï±«¿å¤¬²¼¿åÆ»¤ËÎ®¤ì¹þ¤ßÀÚ¤é¤º¡¢ÃÏ¾å¤Î°ìÂÓ¤¬´§¿å¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´Øº¬¶µ¼ø¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ±«¿å¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¸ý¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³Ø½Ñ±¡¡¦´Øº¬Àµ¿Í¶µ¼ø¡§
Éý1Ñ¡¢Ä¹¤µ5Ñ¤Û¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦·ê¤¬Æó¤Ä³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤Û¤É¸úÎ¨¤è¤¯¿å¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
26Æü¡¢¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È²¼¿å´É¤Î¤Õ¤¿¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç±«¤äÂçÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¤³¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ÆÇÓ¿å¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ¡¦µµ°æÅ¯Ïº¤µ¤ó¡§
Á°²ó¤ÎÂç±«¤Î»þ¤Ë¤â³«¤±¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ÉÃ»»þ´Ö¤Ë¹ß¤Ã¤¿¤Î¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£
¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¤«¤Ä¤ÆÀî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤ÜÃÏ¤Î¤¿¤á±«¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÃÏ·Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë±«¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤ÏÇÓ¿åÎÌ¤ÎÂ¿¤¤ÌÖÌÜ¤Î¤Õ¤¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ¡¦µµ°æÅ¯Ïº¤µ¤ó¡§
¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ê²¼¿åÆ»¤Ø¤Î¡Ë¼è¿åÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤ë¤¬¡¢Á´Éô¤¬Á´Éô¤³¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ê²¼¿å¤Î¡Ë½¤¤¤â²Æ¾ì¤À¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¾å¤Ë¥´¥ß¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È·ë¶É¿å¤¬Î®¤ì¤º°Ý»ý´ÉÍý¤â·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1»þ´Ö¤Ë75mm¤Î±«¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²¼¿åÆ»´É¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç11Æü¡¢1»þ´Ö¤Ë120mm¤È¤¤¤¦ÁÛÄê³°¤Î¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ¡¦µµ°æÅ¯Ïº¤µ¤ó¡§
º£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹ë±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¸Ä¡¹¤Î¤ªÅ¹¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂÐ±þ¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë¡£ÅÚ¤Î¤¦¤òÀ°È÷¤·¤¿¤ê¡¢»ß¿åÈÄ¤òÀ°È÷¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£ÇÓ¿å¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£