クロエのフレグランス最新作♡シダーオードパルファム インテンス

2025年10月15日（水）、クロエの「アトリエ デ フルール シダー オードパルファム インテンス」が全国のクロエブティックや伊勢丹新宿店にて発売♡50mlは21,560円、150mlは41,030円（税込）で、力強くも洗練されたシダーの香りを存分に楽しめます。トップノートのベルガモットとカルダモンが軽やかに広がり、深みあるウッドノートへと移行する多面的な香りです♪

シダーの奥深さを引き出した新作フレグランス

クロエの調香師たちが、シダーの魅力をさらに引き出すため、オリジナルのコードを再構築。

クエンティン・ビッシュとルイーズ・ターナーが共同で完成させた「シダー オードパルファム インテンス」は、ウッディノートの重なりが複雑に響き合い、深みと高貴さを感じさせます。

自信に満ちた直感的なフェミニニティを体現する香りです。

ジョンマスターオーガニック×LeSportsac限定コラボ第3弾！心躍る全3種セット

トップからラストまで変化する香りの旅

香りは、ベルガモットとカルダモンのきらめきからスタート。やがてローズとシプリオルが溶け合い、レザーのような表情を帯びた花弁が広がります。

さらに中国産シダー、インディアンサンドベチバー、オーストラリアンサンダルウッドが重なり、凛としたフェミニンな余韻を長く残します。

多層的なウッドノートが香りに奥行きを与え、唯一無二の体験を届けます♡

贅沢な高濃度ウッドノートで香りを昇華

シダー オードパルファム インテンスは、希少な天然素材を高濃度で使用し、香りの重なりが絶妙なクレッシェンドを描きます。

トップノートからラストまで一貫して力強く、奥行きのある香りが持続。50mlは21,560円、150mlは41,030円（税込）で、クロエブティックや伊勢丹新宿店で購入可能です♪

クロエのフレグランスで新次元のシダー体験

2025年10月15日（水）より、クロエ アトリエ デ フルール シダー オードパルファム インテンスが登場♡

50ml 21,560円、150ml 41,030円（税込）で全国のクロエブティックや伊勢丹新宿店で購入可能です。力強くも洗練されたウッディノートが、凛としたフェミニンな香り体験を提供します♪