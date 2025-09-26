趣里＆三山凌輝、第1子出産を報告！ 指輪光る家族3ショットも公開「守るべきものを必ず守っていきます」
BE:FIRSTの三山凌輝さんと結婚した俳優の趣里さんは9月26日、自身のInstagramを更新。第1子出産を報告しました。
【写真】幸せあふれる家族スリーショット
さらに「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます。同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように」と、今後の抱負も語りました。
投稿には2枚の写真を載せ、1枚目は赤ちゃんが両親の指をつかむ家族ショット、2枚目は赤ちゃんの小さな両足が趣里さんと三山さんのリングを包み込むかのようなショットとなっています。
コメントでは、「旦那 気張りやー」「おめでとうございます」「素敵な写真を有難う」「新しい命の誕生感動しました」「色々と大変だと思いますが、これからも応援しております」「無事の出産、よかったですね！」「すくすく育ってね！」と、祝福と称賛の声が多数寄せられました。
「素敵な写真を有難う」「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します」と、書き出した趣里さん。続けて「変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」と、周りの人への感謝をつづっています。
