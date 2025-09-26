ÀÅ¤«¤¹¤®¤ë¸µÊÝ¸î¸¤¡¢»¶ÊâÃæ¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¥ï¥ó¤Ã¤ÆÌÄ¤¤¤Æ¤ß¤£¡×¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿È¿±þ¤Ë¾Î»¿7.8Ëü·ïÄ¶¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤»Ò¡×
¡ÖÀÅ¤«¤¹¤®¤Æ¤è¤¯²ñ¤¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ø¤Û¤é¡¢¥ï¥ó¤Ã¤ÆÌÄ¤¤¤Æ¤ß¤£¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸¤¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö´Å¤¨¤ó¥Ü¥¤¥¹¤ÏÆÀ°Õ¡ª¡× ¸µÊÝ¸î¸¤¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¤¤å¤óÉ¬»ê
¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÊÝ¸î¸¤¤Î¡Ö¤Ð¤Ä´Ý¡×¤¯¤ó¡Ê1ºÐ¡¦ÃË¤Î»Ò¡Ë¡£»¶ÊâÃæ¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Ð¤Ä´Ý¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¿¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ÀÄ¡¹¤È¤·¤¿ÌÐ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Á°Êý¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¿¤¿¤º¤à¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥±¥ï¥ó¡£ÑÛ¡¹¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤ËÍ¥¤·¤²¤Ê´ãº¹¤·¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¿¤â¤«¤â¸ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²º¤ä¤«¤µ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë7.8Ëü·ïÄ¶¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤ò½¸¤á¡¢¤Ð¤Ä´Ý¤¯¤ó¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¡£»ô¤¤¼ç¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤¢¤ä¤µ¤ó¡Ê@Biihyo¡Ë¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ü¤·¤¯»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÍø¸ý¤ä¤Í¡× ¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤Ð¤Ä´Ý¤¯¤ó
¡¼¡¼Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»¶ÊâÃæ¤Ë¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¡ØÀÅ¤«¤ä¤Í¤§¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤È¤Æ¤âÉÝ¤¬¤ê¤ÊÀ³Ê¤Î¸¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÄ¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ð¤Ä´Ý¤¬ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¤Ý¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÅ¤«¤Ê»Ò¤ä¤Í¡£¤ªÍø¸ý¤ä¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¤Ð¤Ä´Ý¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤â¤È¤«¤é¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡£»ä¤¬»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÉï¤Ç¤Æ¤¯¤ì¤È´Å¤¨¤Æ¡Ø¥¥å¡¼¥¥å¡¼¡Ù¤ÈÌÄ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¤ä¤Ä¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤ÏÉ¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼«¤é¤ª¼ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ð¤Ä´Ý¤¯¤ó¤Î½À¤é¤«¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï²¹¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡Ö¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¤«¤ï¤¤¤¤¤µ¤ó¤ä¡Ä¡×
¡Ö¹âÁÒ¸¤¡Ê¼«Ê¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡Ë¡×
¡Ö¿Â»Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×
¡ÖÃËÁ°¤Ç¸«¤ë¤«¤é¤Ë¸¤½¤¦¤Ê¥¤¥±¸¤¤¯¤ó¡ª¡ª¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À¡¢¤ªÍø¸ý¤¬É½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡×
¡ÖÍ¼Æü¤Î»Ä¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬Í¦´º¤ÇÍ¥¤·¤¤¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë