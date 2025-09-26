目黒蓮＆渡辺翔太が着物で癒しの京都旅！ 『旅するSnow Man』で見せたプライベート感あふれる貴重な姿
Snow Manの冠番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系・関東ローカル、以下『旅するSnow Man』）の第5話となる「Travel 5」が、9月21日に放送・配信されました。
「Travel 5：そうだ、歴史を感じよう〜京都篇〜」と題した第5話では、旅の主人公として目黒蓮さんと渡辺翔太さんが出演。2人は、旅をサポートするAI風ロボットの“タビィ”と共に京都を巡りました。
『旅するSnow Man』は、7月27日から放送・配信がスタート。テレビ放送だけでなく、HuluやTVerでの配信、さらにディズニープラスで未公開シーンを追加した「完全版」の独占配信も行われています。Snow Manのメンバーが沖縄、九州、四国、本州の全国10カ所を巡り、北海道を目指して日本列島を縦断。旅のテーマに「One for Snow Man, Snow Man for One（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」を掲げ、各メンバーが旅先で素の表情を見せてくれる番組となります。
※以下、「Travel 5」のネタバレが含まれています。未視聴の方は注意してください
「時間を気にせずゆっくり」癒し旅を楽しむ目黒蓮と渡辺翔太今回の放送では、目黒さんと渡辺さんが夏の京都を訪問します。まず2人は、夏らしく保津川で日本最古の川下りを体験。丹波亀岡から嵐山までの渓流を約2時間で下りる「保津川下り」を体験し、一気にテンションを上げます。渡辺さんは、「自分たちでいうのもあれだけどさ、割と時間に追われることが多いじゃない。今日に限っては、ちょっと時間を気にせずゆっくりね」と話し、目黒さんも今回の旅を“癒し旅”にすることに同意しました。
川下りを楽しんだ2人は、西陣織の老舗で涼しげな着物に着替え、夏の京名物・ハモ料理を堪能することに。移動の車内では、目黒さんが修学旅行で木刀を買ったというトークを行うなど、素の表情を出してプライベート感満載な雰囲気で旅が進んでいきます。
目黒蓮がハモの骨切りに初挑戦！ “仕事への向き合い方”も語るそんな癒やしムードのまま、ハモ料理を提供する老舗の「下鴨茶寮」へ到着しました。お店では目黒さんがハモの骨切りに初挑戦する場面も。職人の素晴らしい技を目の当たりにして、自身の「仕事への向き合い方の変化」について打ち明けました。目黒さんは「いくら（仕事の）量が増えたとしても、一個一個の作品を丁寧に作りたいなって思いました」と明かしています。
おいしいハモ料理を楽しんだ2人は、高野川やユネスコ世界文化遺産の清水寺を訪れ、夕日を見ながらプライベートトークを展開。渡辺さんが「まだまだ見てない景色があるなって思う瞬間だわ」と話すと、目黒さんは「いろんなものが見れる人生にしたいよね」と返し、美しい景色に感動したようです。
完全に仕事を忘れてオフモードになっていた今回のロケについて、渡辺さんは「仕事の話がなかったのが俺はうれしかった」と明かし、目黒さんも素の表情が出せたことに大満足したと告白。最後まで、プライベート感あふれる貴重な姿を見せてくれました。
次回は第6話となり、「Travel 6：『夏休み』にやりたいこと 〜静岡篇〜」が9月28日に放送・配信予定。静岡をラウールさんと向井康二さんが巡る予定です。どんな旅になるのか、期待して放送と配信を待ちましょう。
