ËèÇ¯Ìó10Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¡ÖÈ÷Á°¾Æ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òÈ÷Á°¾Æ¾®Ä®¤¬PR¡¡10·î18Æü¡¦19Æü¤Ë³«ºÅ¡Ú²¬»³¡Û
Íè·î³«¤«¤ì¤ë¡ÖÈ÷Á°¾Æ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òPR¤·¤è¤¦¤È¡¢È÷Á°¾Æ¾®Ä®¤¬RSK¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
PR¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÈ÷Á°¾Æ¾®Ä®¤Î¿å¶ÌÉ´²»¤µ¤ó¡¢Ê¿»Ò°¦Íü¤µ¤ó¤é¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ÷Á°¾Æ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢È÷Á°»Ô¤ò²ñ¾ì¤ËËèÇ¯Ìó10Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£È÷Á°¾Æ¤¬ÄÌ¾ï¤Î2³ä°ú¤¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢°û¿©Å¹¥Öー¥¹¤ÏµîÇ¯¤Î1.5ÇÜ¤Î45Å¹¤¬½ÐÅ¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£41²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÈ÷Á°¾Æ¤Þ¤Ä¤ê¤ÏÍè·î¡Ê10·î¡Ë18Æü¤È19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈ÷Á°¾Æ¾®Ä®¡¡¿å¶ÌÉ´²»¤µ¤ó¡¦Ê¿»Ò°¦è½¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÁ´¹ñ³ÆÃÏ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡×