¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à¡¡Å·Ëþ²°²¬»³Å¹¤Ç¡ÖµÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¥Õ¥§¥¢¡×29Æü¤Þ¤Ç¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¤ÎÇÀºîÊª¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿Êª»ºÅ¸¤¬²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à¡¡Å·Ëþ²°²¬»³Å¹¤Ç¡ÖµÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¥Õ¥§¥¢¡×29Æü¤Þ¤Ç¡Ú²¬»³¡Û
½Ü¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ËÆÃ»º¤Î¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥ã¥à¡£¤µ¤é¤Ëºñ¤ê¤¿¤Æ¤ÎµíÆý¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿¥Áー¥º¤â¡£Å·Ëþ²°²¬»³Å¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖµÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¤¹¡£Ä®¤Ê¤É¤¬Ì¥ÎÏ¤òPR¤·¤è¤¦¤È´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÇÀºîÊª¤ä²Ã¹©ÉÊÌó70¼ïÎà¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î°ì¤Ä¤¬¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¿·ÊÆ¡£µÈÈ÷¹â¸¶¤ÎÄ«¤ÈÌë¤Î´¨ÃÈº¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç´Å¤ß¤ÈÇ´¤êµ¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ê»³ËÜ²íÂ§ µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®Ä¹¡Ë
¡ÖµÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¤Ï¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ç¿©¤ÙÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¥Õ¥§¥¢¤Ïº£·î29Æü¤Þ¤ÇÅ·Ëþ²°²¬»³Å¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£