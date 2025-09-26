『デジモン』一番くじに新作登場！ オメガモンの“ハイクオリティフィギュア”など展開
『デジモン』を題材にした「一番くじ 『デジモン』シリーズ −光と闇の衝突−」が、9月27日（土）から、全国の「ローソン」店舗や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】B賞はインペリアルドラモン！ 重量感のあるフィギュアなど景品一覧
■描きおろし満載の雑貨類も
今回登場するのは、アニメ『デジモン』シリーズに登場するキャラクターのフィギュアや雑貨アイテムが当たる、全7等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞には『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！』よりオメガモン、B賞には『デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲』よりインペリアルドラモン：パラディンモードが、ハイクオリティなフィギュアシリーズ「魂豪示像」で登場する。
また、C賞の「アグモン＆ガブモン セットフィギュア」のほか、D賞の「クリアポスター」、E賞の「ACLLECT−『デジモン』シリーズ−」、F賞の「アクリルチャーム」、G賞の「ラバースタンド」など、描きおろし満載の雑貨類もラインナップされる。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム！』よりオメガモンの「魂豪示像」フィギュアが提供される予定だ。
