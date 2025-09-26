超貴重な舞台裏！遠藤航が松木玖生とユニ交換！その際に伝えた８文字が話題、考察広がる「天然？」「発破かけてるんやろな」
舞台裏でのやり取りが話題だ。
現地９月23日にカラバオカップ３回戦が開催され、遠藤航を擁するプレミアリーグ王者のリバプールと、松木玖生が所属する２部のサウサンプトンがアンフィールドで激突。ホームの前者が２−１で接戦を制し、ベスト16に駒を進めた。
遠藤はボランチで今季初先発し、フル出場した一方、松木は出番なしで終わった。日本人対決は実現しなかったものの、試合後に２人はユニホームを交換した。
リバプール公式YouTubeチャンネルが公開した『Inside Anfield』によれば、上半身裸で待つ遠藤の元へビブスを着た松木が駆け付け、笑顔で握手。10秒にも満たない本当に束の間の交流をしたなか、遠藤が伝えた言葉が注目を集めている。
32歳の日本代表キャプテンは10歳下の後輩に対し、「頑張って。またリーグ戦でね」と声を掛けたのだ。リバプールとサウサンプトンはカテゴリーが違うため、今季のリーグ戦で対戦することはない。それを忘れており、咄嗟に発してしまったのか、それとも来季以降を指しているのか。
SNSには「天然？」「狙わずに言ってるあたりかわいいな」「上がってこいってことちゃうの」「来年対戦したいってことを遠回しに言ってくれただけだと思う」「『早く一緒にプレミアで闘うぞ』って若手に発破かけてるんやろな」「松木玖生なら絶対にいけるぞプレミアリーグ」といった声が上がっている。
次に２人が会う舞台はどこになるのか。さらなる活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超貴重な交流シーン！松木が一瞬真顔に？遠藤の筋肉にも大注目！
