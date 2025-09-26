体重はわずか約６ｋｇ…死因は全身打撲による外傷性ショック　２歳娘を虐待死させた疑いで２６歳両親を逮捕　和歌山県警

日常的に虐待か。２歳の娘を死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の容疑で２６歳両親が逮捕されました。



警察によりますと、和歌山県紀の川市に住む建設業・平晴流容疑者（２６）と、妻の菜々美容疑者（２６）は、去年秋ごろから今年７月にかけ、当時住んでいた和歌山市内の自宅で、２歳の長女・流菜ちゃんの顔を殴るなど日常的に暴行を加えたうえ、必要な治療を受けさせずに死亡させた疑いがもたれています。



今年７月に菜々美容疑者が「子どもが熱中症で息をしていない」などと消防に通報。流菜ちゃんは病院で死亡が確認されましたが、死因は全身打撲による外傷性ショックで、流菜ちゃんの体重は約６ｋｇと、平均の半分程度だったということです。



平菜々美容疑者の親族

「２歳やから言葉をしゃべり出す手前ぐらいやから、かわいらしかったけどな」

「何もないと思ったけどな、ここに来たときは。５月のゴールデンウイークに来たかな、その時は普通に遊んでいた」



取り調べに対し、平晴流容疑者と菜々美容疑者は容疑を認めているということで、警察は日常的に虐待し、食事も十分に与えていなかったとみて、詳しく調べています。