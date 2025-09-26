¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¿½¹ð·É±ó¿ô¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡¡»Íµå¿ô¤Ï¡È123¡É¡¡50ËÜÎÝÂÇÄ¶¤¨¤¿4¥·¡¼¥º¥óÁ´¤Æ¤Ç100¸ÄÄ¶¤¨
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Îº£µ¨¤Î¿½¹ð·É±ó¿ô¤¬¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÎòÂåµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö24Æü2¤Ä¤Î¿½¹ð·É±ó¤ÇÎÝ¤Ë½Ð¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨35²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ï1955Ç¯¤Ë¿½¹ð·É±ó¤ÎµÏ¿¤¬½é¤á¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï123¸Ä¤Î»Íµå¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£2ÈÖÌÜ¤Ë»Íµå¿ô¤¬Â¿¤¤¥á¥¸¥ã¡¼ËÜÎÝÂÇ¥È¥Ã¥×60¹æ¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢96¸Ä¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï¡Ö27¡×¤âÂ¿¤¯µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¤Î»î¹ç¤Ç50¹æ¡õ51¹æ¤òÊü¤Á¡¢ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë50¹æ¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¡£²áµî4²ó¤¹¤Ù¤Æ»Íµå¿ô¤Ï100¸Ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨149»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.330¡¢OPS1.140¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Íµå¿ô¤Ïºòµ¨¤ÎMVP¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ»þ´Ö26Æü¤â¿½¹ð·É±ó¤¬2¤Ä½Ð¤µ¤ì¤³¤ì¤Ç37¸ÄÌÜ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÏ¿¤¬¿¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£