死者が最大のケースで29万8000人にのぼり、その被害が「超広域」におよぶとされる南海トラフ巨大地震。政府の地震調査委員会はこれまで、30年以内の発生確率が「80％程度」だとして、注意を呼びかけてきました。

■南海トラフ地震の確率「60から90％程度以上」へ

これについて、委員会は26日、計算方法を改善した上で、30年以内の確率を「60から90％程度以上」と改定しました。

この数字をどう見るべきなのでしょうか。

■そもそも「地震の発生確率」とはなに？

地震がいつ、どこで起こるか、科学的に予知することはできません。

しかし、南海トラフではプレートが年間数センチずつ沈むことで「ひずみ」がたまり、そのひずみを解放するための大地震が繰り返し発生しています。また同じように、巨大地震は起こるとされます。

南海トラフの確率を計算するにあたってポイントとなるものの一つが、「巨大地震の発生間隔」です。

南海トラフ地震の場合、およそ90年から270年の間隔で大地震がおきているとされます。前回の地震にあたる、昭和東南海地震（1944年）、昭和南海地震（1946年）から80年程度。発生間隔から見ると、確率は日々高まっています。

さらに、「土地が隆起する量」も重要となりました。プレートが跳ね上がって地震が発生するとき、地震に応じて、一部の土地は隆起します。隆起量のデータが、地震の規模、そして、次の地震が発生するまでの間隔に影響があるとされます。

しかし、この隆起量について、正確なデータを取るのは簡単ではありません。前回の地震でさえ80年も前。観測技術が発達する前の、文献の記述などを見るしかありません。

今回の改定では、地震発生確率の計算に用いていた隆起量について新たな知見を反映させたり、計算モデルを見直したりして、確率を計算しました。評価の中では、別の計算モデルを用いた場合には、30年以内の発生確率が「20から50％」になるとも併記しています。

地震の確率はあくまでも「ざっくりとした目安」となります。

■発生確率、結局どう受け取るべき？

地震調査委員会は、どの値であっても「地震の発生確率が最も高いランク（IIIランク）に分類されるという評価は変わらない」として、「防災対策や日頃からの備えに引き続き努めることが必要」だとしています。

地震が発生してからできることには限りがあります。家具の固定、備蓄の確認、家族との連絡手段の確認など、日常のなかでできることを確認することが重要です。