¡Ö¤Ë¤ä¤±¤ë¡×ËÜÍè¤Î°ÕÌ£Íý²ò¤Ï£±³ä¡¢¡ÖÉÕ¤«¤Ì»ö¡×¡ÖÄ¬»þ¡×¡ÖÌòÉÔÂ¡×¤ò°Û¤Ê¤ë°ÕÌ£¤Ç»È¤¦¿Í¤â¡Ä¹ñ¸ìÀ¤ÏÀÄ´ºº
¡¡Ê¸²½Ä£¤Ï£²£¶Æü¡¢£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤Î¹ñ¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ë¤ä¤±¤ë¡×¤ÎËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï£±³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡ÖÉÕ¤«¤Ì»ö¡×¡ÖÄ¬»þ¡×¡ÖÌòÉÔÂ¡×¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Ç»È¤¦¿Í¤È¡¢°Û¤Ê¤ë°ÕÌ£¤Ç»È¤¦¿Í¤¬¤¤¤º¤ì¤â£´³äÂæ¤ÇÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯ÅÙ¤«¤éËèÇ¯¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ïº£Ç¯£±¡Á£³·î¡¢Á´¹ñ¤Î£±£¶ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷·×£¶£°£°£°¿Í¤ËÍ¹Á÷¤Ç¹Ô¤¤¡¢£³£´£¹£¸¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ë¤ä¤±¤ë¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Î¡Ö¤Ê¤è¤Ê¤è¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï£±£°¡¦£µ¡ó¤Ç¡¢¡ÖÇö¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬£¸£±¡¦£¹¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÕ¤«¤Ì»ö¡×¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬£´£µ¡¦£¶¡ó¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤µ¤¤¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï£´£±¡¦£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¬»þ¡×¤â¡¢ËÜÍè¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»þ´ü¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï£´£±¡¦£¹¡ó¡¢¡Ö¤â¤Î¤´¤È¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬£´£¶¡¦£·¡ó¤Ç²óÅú¤¬³ä¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌòÉÔÂ¡×¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤ÎÎÏÎÌ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌòÌÜ¤¬·Ú¤¹¤®¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï£´£µ¡¦£±¡ó¤Ç¡¢£²£°£°£²Ç¯ÅÙÄ´ºº¡Ê£²£·¡¦£¶¡ó¡Ë¤è¤êÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¡£È¿ÂÐ¤Ë¡ÖÌòÌÜ¤¬½Å¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï£´£¸¡¦£¹¡ó¡Ê£°£²Ç¯ÅÙÄ´ºº¤Ï£¶£²¡¦£¸¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸²½Ä£¹ñ¸ì²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö°Û¤Ê¤ë°ÕÌ£¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¾ì¹ç¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ë¾å¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿·¤·¤¤É½¸½¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤òÉ½¤¹¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¤Ï£±£·¡¦£¸¡ó¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡Ö¥Ý¥Á¤ë¡×¤Ï£³£²¡¦£°¡ó¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö±Ç¡Ê¤Ð¡Ë¤¨¤ë¡×¤Ï£µ£°¡¦£´¡ó¤Î¿Í¤¬»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¡£Â¾¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¤¡×£µ£¶¡¦£·¡ó¡¢¡Ö¥Ý¥Á¤ë¡×£¶£¹¡¦£°¡ó¡¢¡Ö±Ç¤¨¤ë¡×£¸£±¡¦£±¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
£Ó£Î£Ó¡Ö±Æ¶Á¤¢¤ë¡×£¹³ä
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤ÎÉáµÚ¤¬Ê¸»ú¤ä¸ì¶ç¡¢¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¿Ò¤Í¤¿¡£¡ÖÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×£³£·¡¦£¸¡ó¡¢¡ÖÂ¿¾¯±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×£µ£±¡¦£µ¡ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²óÅú¤¬£¹³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î£·£³¡¦£±¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½½Ê¬¤Ë¶ãÌ£¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬Áý¤¨¤ë¡×£¶£·¡¦£²¡ó¡¢¡ÖÀ¤Âå´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡×£¶£´¡¦£´¡ó¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ë·ç¤±¤¿¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬Áý¤¨¤ë¡×£´£¸¡¦£¹¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£