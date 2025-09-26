Á°µÄÄ¹¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¼Õºá¡¡Åì¤«¤¬¤ï»Ô¡Ö¶ÈÌ³¤Ë±Æ¶Á¡×
¡¡¹áÀî¸©Åì¤«¤¬¤ï»ÔµÄ²ñ¤Ï26Æü¡¢ÅÏÊÕ·ø¼¡Á°µÄÄ¹¡Ê70¡Ë¡á¼Ç¤¡á¤Î»Ô¿¦°÷¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÀÆ°¤ò¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÇ§Äê¤·¤¿ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñÊó¹ð¤ò»ÔÂ¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£Êó¹ð¤Ï¿¦°÷¤ò¸Æ¤ÓÉÕ¤±¤ÆµÍÌä¡¢¼¸ÀÕ¤·¤¿¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢µÄ²ñ¤È¤·¤Æ¡Ö¿¦°÷¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÁýÂç¤µ¤»¡¢¶ÈÌ³¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡µÄ²ñ¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾åÂ¼°ìÏº»ÔÄ¹¤Ï²óÅú¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¿¦°÷¤«¤éÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ç§¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÔµÄ²ñÆÃÊÌ°Ñ¤ÏÅÏÊÕ»á¤Ë´Ø¤¹¤ë9·ï¤Î»ö°Æ¤òÁí¹çÉ¾²Á¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÍ×·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ò24Æü¤Ë¸øÉ½¡£ÅÏÊÕ»á¤ÏµÄÄ¹¿¦¤ò¼Ç¤¤·¤¿¡£