¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î54¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¹¥Åê¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÁ´ÂÇÀÊ¤ò¸«¤ë
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤Ç·Þ¤¨¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¡£¡¡28»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝÃæ¤Î¡¢ÂçÃ«¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£¤³¤³¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê¤Î»°¿¶¡£
¡¡4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤¹¡£1¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾Êª¥×¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤à54¹æ2¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Þ¤Ç2ËÜº¹¤È¤¹¤ë°ìÈ¯¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó101ÂÇÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡£
¡¡7²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¡£
¡¡26Æü¤ÎÂçÃ«¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£µîÇ¯µÏ¿¤·¤¿¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î54ËÜÎÝÂÇ¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï6²ó¤òÅê¤²7»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢12¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è4Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë