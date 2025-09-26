甘酸っぱく爽快！夏にぴったりのテキーラカクテルとは？【THE カクテルバイブル500】

テキーラ【フローズンストロベリーマルガリータ（Frozen Strawberry Margarita）】

イチゴを入れた華やかなマルガリータ

フローズンマルガリータの材料にイチゴを加えてアレンジ。ひんやりとした口当たりに、イチゴの華やかな色味と甘酸っぱさが魅力。イチゴの代わりに、他のフルーツでさまざまなバリエーションも楽しめる。

レシピ

テキーラ：30ml

ホワイトキュラソー：15ml

レモンジュース：15ml

グレナデンシロップ：2tsp.

イチゴ：2個

すべての材料とクラッシュドアイスをブレンダーにかける。スノースタイル（ソルト）にしたグラスに注ぎ、最後にイチゴを飾りつけて完成。

ひとことメモ

フレッシュフルーツを使ったカクテルを注文する場合、事前にそのフルーツがあるかを確認してからオーダーするとスマート。

テキーラ【フローズンマルガリータ（Frozen Margarita）】

マルガリータをフローズンスタイルに

長く愛され続け、メキシコを代表するカクテル「マルガリータ」をフローズンスタイルに仕上げた一杯。氷をたっぷりと使い、ひんやりとした口当たりに。夏のビーチバーなどで楽しみたい。

レシピ

テキーラ：30ml

ホワイト・キュラソー：15ml

レモンジュース：15ml

シュガーシロップ：1tsp.

すべての材料とクラッシュドアイスをブレンダーにかける。スノースタイル（ソルト）にしたグラスに注いで完成。

ひとことメモ

甘いのがお好みの方は、シュガーシロップを2tsp.加えてもおいしい。

テキーラ（Tequila）とは

アロエに似たリュウゼツラン（竜舌蘭）という多肉植物を原料とするメキシコ特産の蒸留酒。ホワイトテキーラがポピュラー。メキシコ市北西部のテキーラ地区でつくられたもののみが「テキーラ」を名乗ることができ、それ以外は「メスカル」と呼んで区別する。熟成を重ねるごとにまろやかさが増す。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡