甘酸っぱく爽快！夏にぴったりのテキーラカクテルとは？【THE カクテルバイブル500】
テキーラ【フローズンストロベリーマルガリータ（Frozen Strawberry Margarita）】
イチゴを入れた華やかなマルガリータ
フローズンマルガリータの材料にイチゴを加えてアレンジ。ひんやりとした口当たりに、イチゴの華やかな色味と甘酸っぱさが魅力。イチゴの代わりに、他のフルーツでさまざまなバリエーションも楽しめる。
レシピ
テキーラ：30ml
ホワイトキュラソー：15ml
レモンジュース：15ml
グレナデンシロップ：2tsp.
イチゴ：2個
すべての材料とクラッシュドアイスをブレンダーにかける。スノースタイル（ソルト）にしたグラスに注ぎ、最後にイチゴを飾りつけて完成。
ひとことメモ
フレッシュフルーツを使ったカクテルを注文する場合、事前にそのフルーツがあるかを確認してからオーダーするとスマート。
テキーラ【フローズンマルガリータ（Frozen Margarita）】
マルガリータをフローズンスタイルに
長く愛され続け、メキシコを代表するカクテル「マルガリータ」をフローズンスタイルに仕上げた一杯。氷をたっぷりと使い、ひんやりとした口当たりに。夏のビーチバーなどで楽しみたい。
レシピ
テキーラ：30ml
ホワイト・キュラソー：15ml
レモンジュース：15ml
シュガーシロップ：1tsp.
すべての材料とクラッシュドアイスをブレンダーにかける。スノースタイル（ソルト）にしたグラスに注いで完成。
ひとことメモ
甘いのがお好みの方は、シュガーシロップを2tsp.加えてもおいしい。
テキーラ（Tequila）とは
アロエに似たリュウゼツラン（竜舌蘭）という多肉植物を原料とするメキシコ特産の蒸留酒。ホワイトテキーラがポピュラー。メキシコ市北西部のテキーラ地区でつくられたもののみが「テキーラ」を名乗ることができ、それ以外は「メスカル」と呼んで区別する。熟成を重ねるごとにまろやかさが増す。
【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡