俳優原田龍二（54）が26日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。群馬・前橋市の小川晶市長（42）が、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したとして謝罪した件について言及した。

ニュースサイト「NEWSポストセブン」が報じた。小川市長は24日、緊急会見を開き、ホテルに行ったことは認めたが男女関係を否定した上で、「誤解を招く軽率な行動だった」と謝罪した。

原田は2019年に複数の女性ファンとの「4WD不倫」で話題になった。MCのミッツ・マングローブから「いろいろ取材で大変かと思うんですよ」と話を振られた原田は「全然来てませんよ。この番組だけですよ。取り扱うのは」と反応した。

その後、今放送のメールテーマは小川氏を意識した「あなたはホテルの部屋で『相談しかしてない』というパートナーの発言を信じられますか？ （1）信じられる （2）信じられない」だった。原田は「どっちに皆さん入れるか、興味ありますね。でも、こういう場面に遭遇した時には、恐らくその人のそれまでの行いみたいなものが結構影響される」とコメントした瞬間、隣に座っていた中尾ミエが爆笑。原田は「姐さん、笑ってもいいですよ、ご自由な時に」とフォローしつつ「何の説得力もないですけど」と自らにツッコミを入れた。

金曜コメンテーターは中尾ミエ。MCはミッツ・マングローブ、元ニッポン放送アナウンサーの垣花正。