ÂçÃ«æÆÊ¿¥¥ó¥°³Î¿®¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¡¡¾®äØÀéË¤ÏÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤µ¤ó¤âÂÇ¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®äØÀéË¤¬£²£¶Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡££Í£Ã¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¤Ë¤è¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¥ó¥°à³Ú´ÑÏÀá¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÃ«¤¬£µ£´¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤È¤Ï£²ËÜº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¡¢»Ä¤ê£³»î¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤³¤ÎÆüÄø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆüÄø¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÄó¼¨¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£·Æü¤«¤é¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º£³Ï¢Àï¤¬º£µ¨ºÇ½ª¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼Â¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤âÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò¤â¤¦·è¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¨¡¼¥¹µé¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®äØ¤¬¡Ö¡Ê¥¨¡¼¥¹µé¤Ï¡ËµÙ¤Þ¤»¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä´À°ÅÐÈÄ¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¥«¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç»ä¡¢º££²ËÜº¹¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»Ä¤ê£³»î¹ç¡¢µÕÅ¾¡Ä¤¤¤äÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡ª¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¾®äØ¤Ï¡Ö¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤µ¤ó¡¢ºÇ¶áÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤±¤É¤Þ¤¿¥Ð¥ó¡ª¥Ð¥ó¡ª¥Ð¥ó¡ª¤ÈÂÇ¤Á¤Ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Á¤é¤âÂÇ¤Á¤Ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤Á¤é¤â»î¹ç¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅª³Î¤Ê»ØÅ¦¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¡ÖÄË¤¤¤È¤³¤í¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ëÃæ¡¢ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¢²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤½¤ê¤ã¡£¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡ª¡×¤ÈµõÀª¤òÄ¥¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÏÍ¥¾¡·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥¨¡¼¥¹µé¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ä»äÆ±¤¸¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®äØ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡ª¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¢¤Á¤é¤âÂÇ¤Ä¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆ¤ÓÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï´ê¤¦¤Î¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£