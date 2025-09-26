¡Ö²½¾Ñ¤â¤»¤º¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÎÈ±¤Ç¼èºà¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¾å¸ÍºÌ¤¬ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼Ìò¤Î¡Ö°Õ³°¤ÊÌòºî¤ê¡×¡Ô±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¿·ºî¸ø³«¡Õ
¡È»þÂå¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡É¤ÎËÜ²»¤ËÇ÷¤ëÂÐÃÌ´ë²è¡ÖÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤Î¥Þ¥¤¥Õ¥§¥¢¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡¡ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦»ÔÃ«ÍµÈþ¤ò±é¤¸¤ë¾å¸ÍºÌ»á
¼Ì¿¿¤¬¤â¤·ÍÆ¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡©
¡¡ÍÆ¯¡¡¾å¸Í¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡¡ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤¬¡¢9·î26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º·à¾ìÈÇÂè2ºî¤Ç¡¢2023Ç¯¸ø³«¤ÎÂè1ºî¡Ê2024Ç¯¤Ë¥É¥é¥ÞÈÇÇÛ¿®¡Ë¤Î»þ¤Ï¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¡¢¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¸Í¡¡µ»öÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥·゙¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È»ÔÃ«ÍµÈþ¤ò±é¤·゙¤¿¾å¸Í»á¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Û゚¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î1Ëç¡¡ⒸÊ¸éº½Õ½©
¡¡ÍÆ¯¡¡ÂçÂô¤µ¤ó±é¤¸¤ë³¤¹¾ÅÄ»ÍÏº´ÏÄ¹¤¬Î¨¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇ¿·±Ô¤Î¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡¦¥·¡¼¥Ð¥Ã¥È¤òÃ¥¼è¤·¡¢ÆÍÇ¡È¿Íð¤òµ¯¤³¤·¤Æ³Æ¹ñ¤¬ÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¾å¸Í¤µ¤ó±é¤¸¤ë»ÔÃ«ÍµÈþ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Âè2ºî¤Ç¤Ï¿¿¼Â¤òÄÉµæ¤¹¤ë¤¿¤á¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤È¤«¡£»ÔÃ«¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ìòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¾å¸Í¡¡¥ê¥¢¥ë¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤ËÀ½ºî¤ÎAmazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ìÄ«¤À¤Ã¤¿¤é¡ØÍÆ¯Times¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤±¤É¡£°ã¤¦¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¾å¸Í¡¡ÍÆ¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤é»ÔÃ«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¤¢¤¢¡¢»ÄÇ°¡£Âè1ºî¤Î»þ¤Ï¤Þ¤ÀÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÂæËÜ¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¾å¸Í¡¡¼ÂºÝ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇÌòºî¤ê¤â¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¸ø³«¤¹¤ëº¢¡¢¸½¼Â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¼Õºá¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»Ñ¤È»ÔÃ«¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè2ºî¤Ç¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤¿ÀÕÇ¤´¶¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¼èºà¤Ë¹Ô¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ÆÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼Ìò¤È¤¤¤¦¤È»ä¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¯¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÌò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢Æñ¤·¤¤¡©
¡¡¾å¸Í¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÆ¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÍÆ¯¡¡»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö»ä¤Î°Õ»×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ï¤¶¤È¤ä¤ë¤·¡£
¡¡¾å¸Í¡¡¤¢¤¨¤Æ¤½¤³¤ò¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¤Ï¤¤¡£°ìÊý¤Ç¼«¤é¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å¸Í¡¡ÂæËÜ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÍÆ¯¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¼èºà¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Êý¸þÀÄøÅÙ¤Ï½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»Ñ¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¾å¸Í¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡£º£²ó¤Î»ÔÃ«¤Ï¡¢¾ï¤Ë²½¾Ñ¤â¤»¤º¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÎÈ±¤Ç¼èºà¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¤³¤Î»£±Æ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢ÁÛÁü¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë·Ð¸³¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤Î¾å¤ò¥Ø¥ê¤ÇÈô¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇCG¤ò»È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÄ¿§¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ý¤ÄÄ¹¤¤ËÀ¤ÎÀè¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ³§¤Ç¼Çµï¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ÎCG¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿±ÇÁü¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨¤³¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó8300»ú¡Ë¤Ï¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2025Ç¯10·î¹æ¤È¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾å¸ÍºÌ¡ßÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡ÖÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡×¡Ë¡£Á´Ê¸¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤³¤Î°ìÊ¸¤Çµã¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¦¼þ¤ê¤¬Á¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿10Âå
¡¦Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¡ÖÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¦¥Þ¥Þ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª
¡¦²È¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì
¡¦Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥¡¼¤Î¼êÎÁÍý
¡Ê¾å¸Í ºÌ,ÍÆ¯ Í³Èþ»Ò¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯10·î¹æ¡Ë