¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇÂè2ºî¡¢¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡¡ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤¬9·î26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÂÐÃÌÏ¢ºÜ¡ÖÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤Î¥Þ¥¤¥Õ¥§¥¢¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×¤«¤é¡¢Æ±ºî¤Ç¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿²ó¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê2023Ç¯10·î¹æ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤Ç¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÂçÂô¤¿¤«¤ª»á
¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¼Â¼Ì²½¤ÎÍýÍ³
¡¡ÍÆ¯¡¡±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÍÌµ¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿°Ê¾å¤ÏÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡ÂçÂô¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦³¤¹¾ÅÄ»ÍÏº¤Ï¡¢ÆüÊÆÀ¯ÉÜ¤¬³«È¯¤·¤¿À¤³¦ºÇ¿·±Ô¤Î¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡¦¥·¡¼¥Ð¥Ã¥È¤Î´ÏÄ¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³¤¹¾ÅÄÎ¨¤¤¤ë³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿Àø¿å´Ï¤¬¡¢ÆÍÇ¡È¿Íð¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤¬ÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¸¶ºî¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1988¡Á96Ç¯¤Ç¡¢»ä¤âÅö»þÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÉ½ÌÌÅª¤ÊÍý²ò¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬µ¯¤¤Æ¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¡¡´ë²èÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆüÊÆ°ÂÊÝ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡¢³§¤¬¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÂô¡¡¤Ç¤â¤³¤ÎÀè¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤¬Íè¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»×¤¤¤Çºî¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢´ñ¤·¤¯¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¨¤Ê¤¤²¿¤«¤Ë¡Ö¤ä¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÏ°Ì¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÍÆ¯¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉôÂ²Ä¹Àâ¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¿§¡¹¤ÊÂêºà¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤Î¼Â¼Ì²½¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ÂçÂô¡¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¿¿¤óÃæ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÇÊÆ³¤·³¤Î»Ö´ê¼Ô¤¬·ãÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤ÆÃ±¤Ë¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤°¤é¤¤¤Î´¶ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤«ËÉ±Ò¾Ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ø¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¼Ò²ñ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÂçÂô¡¡¤¨¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬90Ç¯Âå¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø·àÅªµª¹Ô¡¡¿¼ÌëÆÃµÞ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ò²ó¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤Î¶õ¹Á¤Ë¤âÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ÇÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÊÌ¤Î¹ñ¤Î´ÇÈÄ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æº£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÂçÂô¡¡·ÐºÑÅª¤Ë¤âÊ¸²½Åª¤Ë¤âÆüËÜ¤ÎÃÏ°Ì¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¡¢ËÉ±Ò¤ÎÌäÂê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¤À¤è¤Ê¤È¡£Àâ¶µ½¤¯¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¼ç¿Í¸ø¤¬ÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ê¤ó¤À¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êª¸ì¤Ç¡£
¡¡ÍÆ¯¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂçÂô¤µ¤ó±é¤¸¤ë³¤¹¾ÅÄ¤Ï´ÏÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«ÉÔµ¤Ì£¤Ç¡¢¤Ç¤â¾èÁÈ°÷¤¿¤Á¤ËÂº·É¤µ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÂô¡¡¼ç¿Í¸øÁü¤¬»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤Ê¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬À¤Ä¾¤·¤ò¤¹¤ëÊª¸ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÀµµÁ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¡Ø¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ä¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤Ë¼ã¼Ô¤¬¼æ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï³¤¹¾ÅÄ¤È¤¤¤¦¡¢¸¶Àø¤ò»ý¤Ã¤¿¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤ò¡Ö²¿¤È¤«¤·¤ÆÍÞ¤¨¤í¡×¤È³Æ¹ñ¤¬±¦±ýº¸±ý¤¹¤ëÏÃ¡£½ã¿è¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
