任期満了に伴う鶴岡市長選挙が28日告示されます。これまでに現職と新人2人が立候補を表明していて、三つどもえの選挙戦となる見通しです。3人はこのほど開かれた公開討論会で自身の考えを訴えました。



鶴岡市長選挙に立候補を表明しているのは、現職で3期目を目指す皆川治さん（50）とともに新人で元県議会議員の佐藤聡さん（57）、会社役員の喜多恒介さん（36）の3人です。



3人はいずれも特定の政党からの推薦は受けずに、無所属で出馬するとしています。

立候補予定者の公開討論会が9月14日に開かれ、3人が自身の政策や市政への思いなどを訴えました。

「市政に取り組むスタンス」について、3回目の当選を目指す現職の皆川さんは。





皆川 治氏「誰が本当の『市民党』なのかとわたしは政策以上に重要な点だと思っています。今回、若者、女性、子育て世代に選ばれる住民主体のまちづくりを進める『DEWAビジョン』を提唱しました。D＝多様性、E＝公正性、W＝若者・女性、A＝農業・産業強化の4つの基本理念のもとで鶴岡の経済を前へ、暮らしを前へ、対話の市政を前へ取り組んでいく」前回2021年の市長選に続き出馬に名乗りを上げた佐藤さんは。佐藤 聡氏「自治体の長というものは各政党や党派に偏るものではなく市民全体の幸せや安心・安全を考えて取り組むものだと自覚しているので市議会・市職員、市民の皆さんと信頼関係を築いてコミュニケーションを図って意見を取りまとめるそういった取り組み、プロセスを大事にしていきたい」ことし、東京都から鶴岡市に移住し学生や若手社会人向けのキャリアスクールを経営する喜多さんは。喜多 恒介氏「市のリーダーとして重責を担わせてもらうことができるのであれば皆さん1人1人の希望、本音、本気をまずは本気でお伺いしながらその集積としての希望ある未来を打ち出していきたい。1人1人の思いを集積させてそれを叶える市政こそが明るい希望、未来を鶴岡につないでいくための一番重要なことだと考えている」そして、市が抱える重要課題への対策について3人が考えを述べました。皆川 治氏「このまちの最大の課題は若い人たちがもっともっと希望を持って地域で働き、暮らすことができるようにすること。人口減少の局面を打開する最大の鍵は産業強化にあり、産業強化・イノベーションを提唱している」佐藤 聡氏「最大の課題は人口減少を起点とするまちの活力の低下。力を入れなければならないのは鶴岡の稼ぐ力。鶴岡が誇る地域資源を磨き上げ、持続可能な地域経済を確立する産業競争力強化プロジェクトに取り組む。鶴岡の最大の魅力である食と出羽三山に代表される精神文化を融合させた観光戦略で世界中から人々を呼び込む」喜多 恒介氏「鶴岡市の出生率は1.42です。子どもの数、この15年間で半減している。あたたかくこの地で子どもを産み、育てていくことのできるつながり、仕組み、各地域で豊かに子育てが出来る様なインフラ、医療、教育機関、そして子育てコミュニティすべて整えていかないといけない」鶴岡市長選挙は28日告示され10月5日に投開票が行われます。これまでのところ、3人による選挙戦となる公算が大きくなっています。鶴岡市の有権者数は9月1日現在、9万9753人です。