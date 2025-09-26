¹â¾¾»Ô²¤ÇÎ¹µÒÁ¥¤¬±ê¾å¡¦ÄÀË×¤·¤¿»ö¸Î¡¡Ãæ¹ñ±¿Í¢¶É¤¬³¤±¿²ñ¼Ò¤Ë°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¿Îá½ñ
±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¹µÒÁ¥¡¡5·î16Æü¡Ê»ëÄ°¼ÔÄó¶¡¡Ë
¡¡2025Ç¯5·î¡¢¹â¾¾»Ô²¤ÇÎ¹µÒÁ¥¤¬±ê¾å¤·¡¢ÄÀË×¤·¤¿»ö¸Î¤ÎÂ³Êó¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ±¿Í¢¶É¤Ï26Æü¡¢Á¥¤ò±¿¹Ò¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿³¤±¿²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¢Á÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¿Îá½ñ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡5·î16Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¹â¾¾»Ô¤ÎÃËÌÚÅç²¤ÇÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Î¥Ä¥¢ーµÒ¤é25¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿Î¹µÒÁ¥¤¬±ê¾å¤·¤ÆÄÀË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾è°÷¡¦¾èµÒ¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿µùÁ¥¤Ëµß½õ¤µ¤ì¡¢Á´°÷Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ±¿Í¢¶É¤ÏÁ¥¤ò±¿¹Ò¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÒÉß»Ô¤Î¡ÖÏ»¸ý´Ý³¤±¿¡×¤ËÂÐ¤·¡¢³¤¾å±¿Á÷Ë¡¤Ë´ð¤Å¤Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ö¸ÎÅö»þ¡¢Í¢Á÷¤Î°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ï»¸ý´Ý³¤±¿¤ËÂÐ¤·¤Æ26ÆüÉÕ¤ÇÍ¢Á÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¿Îá½ñ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾èÁÈ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ³¤°è¤ÎÆÃÀ¤ò³Ø¤Ö·±Îý¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢°ÂÁ´´ÉÍýµ¬Äø¤Î½å¼é¤ò¼ÒÆâ¤ÇÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï»¸ý´Ý³¤±¿¤ÎÀ¾¸¶ÀµÇî¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¹¤Ù¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£