福岡ソフトバンクホークス、決戦の時が近づいてきました。福岡市のデパートでは、優勝セールの準備が進んでいます。

■小川ひとみアナウンサー

「大丸福岡のストック場ですが、優勝セールで販売される商品がずらりと並んでいます。」



大丸福岡天神店ではリーグ優勝決定の翌日から3日間、「優勝おめでとうセール」を開催します。





■小川アナウンサー「どのような商品を販売しますか。」■博多大丸 広報担当・立石幸菜さん「優勝セールに向けて、靴・靴下・手袋・雑貨など幅広い商品を用意しています。」

恒例の「鷹丸袋」といわれるお買い得商品をセットにした福袋を4300袋以上、そのほかにも120ブランド以上の商品が最大で55パーセントオフとなるセールの準備を進めています。



甘みとコクのある脂身が特徴の佐賀牛は、サーロインステーキとすき焼き用の肉がセットで通常価格からおよそ40パーセントオフの9000円です。

シャインマスカットや梨など旬のフルーツをたっぷり詰め込んだセットは、25パーセントオフの3980円です。



■立石さん

「物価高が続いているので、できれば食品を買いたいという声が多いため、ことしも食品を中心に用意しています。」



ホークス、2年連続のリーグ優勝へ。福岡の街では祝福の準備が進んでいます。

リーグ優勝のセールは、ほかにも予定されています。



博多阪急や小倉井筒屋、イオン九州の各店舗では、リーグ優勝決定の翌日から3日間、セールを実施します。ほかにも、岩田屋や福岡三越、MARK IS 福岡ももち、ららぽーと福岡、ゆめタウンの各店舗などで実施される予定です。