酒田市の市街地で車などの通行に支障が出る規模の道路の冠水が発生した日数が今年度はすでに、昨年度1年間の倍近くに増えていることがわかりました。短時間に非常に強い雨が降る天候に道路の排水が対応できていない現状が浮かび上がっています。



酒田市では、大雨の際に市街地で道路冠水の被害がたびたび起こることを受け、市街地の合わせて18か所でおととしからセンサーを使って道路にたまった雨水の状況を計測しています。そのデータによりますと、車などの通行に支障が出るとされる水深5センチ以上の道路冠水を記録した日が、今年度は4月から9月26日までのおよそ半年間で「12日」ありました。

これは、すでに昨年度1年間で発生した7日の倍近くなっていて、おととしの計測開始後、最も多いということです。

酒田市内で水深5センチ以上の道路冠水を記録した日は、いずれも1時間当たりに換算して60ミリ以上の規模の非常に強い雨が短時間に降っていたということです。





酒田市土木課・佐々木豪課長「これまでは1時間当たりの降雨量で50ミリの降雨を排除出来るような計画で進めていて、昨今の雨はそれを超える雨が降っている。瞬間的な雨に対して雨水の排水が追い付いていかない状況」酒田市ではこうした状況を受け、老朽化した排水管の更新計画について、水がたまりやすい場所の機能強化も含めて検討する方針ですが、多額の費用が掛かることなどが課題だということです。さらに、線状降水帯の発生など異常気象によってこれまでにない大雨が頻発していて、対応が追い付いていないのが現状です。酒田市土木課・佐々木豪課長「雨水の対応については国からも計画立案について指導が入っていて、ハード的な排水路やポンプ場などを整備するには費用と時間がかかるのでどういう順番でやっていくか現在計画中」酒田市は道路の水深を測るセンサーのデータを活用してことし4月から、無料通信アプリ「LINE」などSNSを使って市民に道路の冠水の発生状況を知らせるメッセージを配信しています。秋は例年、台風シーズンで大雨の発生が懸念されるとして、市はSNSなどで発信する大雨に関する情報にも注意してほしいと呼びかけています。